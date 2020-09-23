В кризис каждый должен иметь возможность взять на себя часть ответственности (ФОТО)

Продолжая цикл катехизических бесед о путях исцеления общества в условиях нынешней пандемии, в ходе общей аудиенции 23 сентября Папа Франциск предложил некоторые рекомендации относительно того, как выйти из нынешнего кризиса, став при этом лучше и сделав соответствующие выводы. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, охватил не только структуры здравоохранения, но и затронул социальные, политические и экономические аспекты жизни. Поэтому, чтобы выйти из него, каждый должен взять на себя свою долю ответственности, отметил Папа: мы должны отвечать не только как отдельные личности, но также исходя из нашей социальной принадлежности, из роли, которую мы играем в обществе, из наших принципов, из нашей веры в Бога. Однако многие лишены возможности участвовать в восстановлении общего блага, поскольку само общество их отвергает, игнорирует, репрессирует экономически и политически. В некоторых обществах отсутствует свобода исповедания своей веры и ценностей. В других местах, особенно на Западе, многие предпочитают не демонстрировать открыто свои этические или религиозные убеждения. Но так невозможно выйти из кризиса, став лучше, подчеркнул Святейший Отец.

Чтобы все могли участвовать в возрождении своих народов, каждый должен иметь для этого достаточные ресурсы. После великой экономической депрессии 1929 года Папа Пий XI объяснил, насколько важен принцип субсидиарности для подлинной реконструкции (см. Энц. Quadragesimo anno, 79-80). Этот принцип имеет двойную динамику: сверху вниз и снизу вверх, он помогает обществу стать более сплочённым.

С одной стороны, государство в трудные времена поддерживает отдельные лица, семьи, ассоциации или местные общины, предоставляя им необходимые ресурсы. С другой стороны, власти должны признавать, что вклад отдельных компонентов общества и Церквей в общее благо является решающим, пояснил Папа: обладая собственными культурными, религиозными, экономическими ресурсами, они оживляют и укрепляют структуру общества.

Каждый человек должен иметь возможность взять на себя ответственность за процессы исцеления общества, частью которого он является, сказал далее Святейший Отец. Когда запускается какой-то проект, прямо или косвенно касающийся определённых социальных групп, их нельзя оставлять без участия, их мудрость нельзя игнорировать. К сожалению, эта несправедливость часто имеет место там, где сконцентрированы основные экономические или геополитические интересы. Голоса коренных народов, их культура и мировоззрение не принимаются во внимание. Сегодня это несоблюдение принципа субсидиарности распространилось как вирус. К крупным финансовым компаниям прислушиваются гораздо больше, чем к людям. К транснациональным компаниям прислушиваются больше, чем к общественным движениям. Таким образом, людям не дают быть «протагонистами собственного искупления», отметил Папа. То же самое происходит, когда речь идёт о способе лечения вируса: крупным фармацевтическим компаниям уделяют больше внимания, чем медицинским работникам, которые находятся на передовой в больницах или лагерях беженцев. Это неправильный путь. Каждый должен иметь возможность участия в жизни общества, в решении его проблем.

Для выхода из кризиса необходимо соблюдать принцип субсидиарности, уважая при этом автономию и способность всех, особенно последних, проявлять инициативу, сказал далее Святейший Отец. Все части тела необходимы, и – как говорит апостол Павел – те части, которые могут показаться более слабыми и менее важными, на самом деле являются самыми необходимыми (ср. 1 Кор 12,22). Осуществление принципа субсидиарности даёт возможность каждому человеку участвовать в заботе об обществе и его судьбе, дарит надежду на более здоровое и справедливое будущее, подчеркнул Папа.

Солидарность – это верный путь к выходу из кризиса: она объединяет общество и позволяет находить надёжные предложения для более здорового мира. Однако этот путь солидарности нуждается в субсидиарности. По сути, не существует подлинной солидарности без участия общества, без вклада семей, ассоциаций, кооперативов, малого бизнеса. Такое участие помогает предотвращать и исправлять некоторые негативные аспекты глобализации и действий государств, как это происходит и при уходе за людьми, пострадавшими от пандемии. Этот вклад «снизу» следует поощрять.

«Выйти из кризиса, – сказал далее Святейший Отец, – не означает слегка исправить ситуацию, чтобы она казалась более правильной. Выйти из кризиса означает измениться, и настоящие перемены совершают все вместе».

В конце речи Епископ Рима призвал строить «будущее, в котором местное и глобальное измерения взаимно обогащают друг друга, где красота и богатство групп меньшинств может расцвести и где тот, кто имеет больше, старается служить и дать больше тому, кто имеет меньше».

После катехизического наставления Папа напомнил о том, что в этот день Церковь вспоминает святого Падре Пио из Пьетрельчины. «Пусть его свидетельство веры и любви станет для каждого призывом всегда уповать на благость Бога, приступая с верой к Таинству примирения, усердным и верным служителем которого был святой из Гаргано, неустанный податель Божьего милосердия», – сказал Папа Франциск.