Папа – участникам Синода: Святой Дух ведёт к гармонии (+ ФОТО)

Протагонист Синода – не мы, а Святой Дух, подчеркнул Папа Франциск на открытии XVI Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, которая началась вечером 4 октября в ватиканском Зале Павла VI и продлится до 29 октября. Передает русская служба Vatican News.

В начале выступления Святейший Отец тепло приветствовал 464 участников встречи – кардиналов, епископов, пресвитеров, монашествующих и мирян – и напомнил, что Церковь не всегда была готова к разговору о синодальности, но сейчас для епископов и Народа Божия во всём мире эта тема становится всё более злободневной: «Это нелегко, но прекрасно».

Святейший Отец посоветовал участникам ассамблеи прочитать сборник святоотеческих текстов о Святом Духе, которые придут на помощь в синодальном путешествии, ибо главным деятелем церковной жизни является Святой Дух: именно Он ведёт Церковь вперёд, будучи её «материнским началом», Он ведёт нас за руку и приносит утешение.

Епископ Рима призвал Отцов Синода «трудиться над гармонией» среди разнообразия, отметив, что гармония неизбежно оставляет место для «нюансов», без которых очередная ассамблея утратит свою специфику. Любая специфика «должна быть включена в симфонию Церкви», однако «это дело Святого Духа, а не наших усилий».

Папа Франциск предостерёг от пустословия и неверного, мирского подхода к синодальным работам, заявив, что Синод – вовсе не парламент, не ООН, «не собрание на тему церковного пастырства» и «не встреча друзей, на которой решаются какие-то сиюминутные вопросы». Синод – это «путешествие, совершаемое Святым Духом».

Похвалив прессу за качественную работу, Святейший Отец посетовал, что порой СМИ концентрируются лишь на острых вопросах, и призвал журналистов говорить о приоритетном интересе Церкви: внимательном слушании. «Каждый должен свободно выражать своё мнение», – заявил Папа, отметив, что именно Святой Дух – «композитор истории спасения» – будет утверждать в вере участников генеральной ассамблеи.

В конце обращения Епископ Рима ещё раз подчеркнул, что период синодальных работ должен проходить под знаком слушания:

«Церковь взяла ‘паузу’ подобно тому, как приостановились апостолы после Страстной пятницы, в Страстную субботу; они закрылись из страха, мы же – по иной причине. Но речь идёт о паузе. Это приостановка всей Церкви, которая теперь внимает, и это – самое важное послание. Спасибо вам за труды, спасибо за то, что вы делаете. Я вам советую прочитать творения святого Василия Великого, если будет такая возможность: они очень помогут. Спасибо».