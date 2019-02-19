Папа снял канонические прещения с о. Эрнесто Карденаля

Папа Франциск снял канонические карающие санкции с 94-летнего никарагуанского священника Эрнесто Карденаля, более тридцати лет запрещённого в церковном служении.

На иеромонаха, революционера и теоретика богословия освобождения, была наложена суспенсия в связи с его «политической воинственностью» и принятием должности министра культуры (с 1979 по 1987 гг.) во времена правления Даниеля Ортеги, после свержения диктаторского режима Анастасио Сомосы. В сообщении апостольского нунция в Никарагуа монс. Вальдемара Зоммертага отмечается, что в 1985 году священник полностью принял каноническое наказание и не осуществлял никакой церковной деятельности, а впоследствии отказался от всех политических обязательств.

17 февраля архиепископ Зоммертаг посетил о. Эрнесто Карденаля в больнице, где тот находится в тяжёлом состоянии с начала месяца, передал ему решение и благословение Папы Франциска, дабы он мог жить в мире с Господом и с Церковью. Апостольский нунций сослужил вместе с о. Эрнесто Святую Мессу, которая стала для никарагуанского священника первым Евхаристическим богослужением после более чем тридцатилетнего перерыва.

В марте 1983 года во время визита в Никарагуа Папа Иоанн Павел II публично призвал о. Карденаля отказаться от политической деятельности и подчиниться каноническим предписаниям, однако иеромонах настоял на своём и был запрещён в церковном служении. В 1994 году о. Карденаль покинул ряды Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО), выступив с его критикой.

В последние недели архиепископ Зоммертаг несколько раз посещал священника, богослова и поэта, известного во всей Латинской Америке и за её пределами. В восьмидесятые годы о. Карденаль способствовал широкой кампании по распространению грамотности, получившей признание ЮНЕСКО: благодаря этой инициативе по меньшей мере 500.000 никарагуанцев научились читать и писать. 2 февраля этого года апостольский нунций посетил священника в его доме в Манагуа; во время открытой и дружеской беседы иеромонах обратился с просьбой о разрешении ему церковного служения. 11 февраля, после госпитализации священника, архиепископ Зоммериаг посетил его в больнице по случаю Всемирного дня больного, а позавчера сообщил ему о снятии канонических санкций.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News