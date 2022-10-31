Папа скорбит о жертвах трагедии в Южной Корее

Папа Франциск выразил скорбь по поводу гибели более 150 человек во время празднования Хэллоуина в Сеуле, столице Южной Кореи. передает Vatican News.

Приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus 30 октября, Святейший Отец упомянул о трагедии в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек и еще по меньшей мере 82 получили ранения после того, как многотысячная толпа устремилась в один из переулков в районе ночных клубов Итхэвон в Сеуле.

«Давайте вверим воскресшему Господу всех – а это в основном молодые люди, – кто трагически погиб вчера вечером в Сеуле от последствий внезапной давки в толпе», – сказал Святейший Отец.

По данным спасателей, подавляющее большинство жертв трагедии – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В консульском отделе российского посольства в Сеуле сообщили, что в произошедшей давке погибли четыре девушки из России.

Католические епископы страны призвали к тщательному расследованию причин случившегося.