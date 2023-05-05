Папа скорбит о жертвах наводнений в Руанде

Папа Франциск выразил духовную близость всем пострадавшим от проливных дождей, которые обрушились на западные и северные провинции Руанды. Как пишет Vatican News, стихия унесла жизни 130 человек, разрушены пять тысяч домов.

В телеграмме соболезнований на имя апостольского нунция в Кигали монсеньора Арнальдо Каталана Святейший Отец сообщает, что он «с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей и разрушениях, вызванных недавними наводнениями». Епископ Рима заверяет в молитвах «о погибших, раненых и переселенцах, а также об участниках спасательных операций».

В знак духовной близости Папа Франциск призывает на народ Руанды Божественные благословения силы и мира, говорится в телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.