Папа скорбит о смерти кардинала Раубера

Папа Франциск возносит заупокойные молитвы о немецком кардинале Раубере, который скончался вечером 26 марта в городе Роттенбург-ам-Неккар в возрасте 88 лет. Сообщает русская служба Vatican News.

В послании соболезнований на имя главы епархии Майнца архиепископа Петера Кольграфа Святейший Отец пишет:

«Я с грустью узнал известие о том, что Господь Бог призвал Своего слугу, кардинала Карла-Йозефа Раубера, из этого бренного мира в вечность. Его священническая и епископская жизнь была особенно отмечена служением Преемнику св. Петра, ‘постоянному и зримому началу и основе единства’ (Lumen gentium 23)».

Святейший Отец с благодарностью вспоминает немецкого иерарха, который «самоотверженно трудился во имя единства Народа Божьего как в Римской Курии, так и в различных частях света в качестве апостольского нунция». Как истинный пастырь Церкви, в каждом своём жесте он был исполнен любви Христовой, побуждавшей его без остатка, радостно передавать её человечеству. «Пусть он теперь вечно прославляет милосердную любовь Искупителя».

В конце телеграммы Папа Франциск от всего сердца преподаёт утешительное благословение всем, кто поминает новопреставленного кардинала в молитве и в евхаристической жертве.

Уроженец Нюрнберга монсеньор Карл-Йозеф Раубер более сорока лет служил на дипломатическом поприще Святейшего Престола; он был Папским представителем в Уганде, Швейцарии и Лихтенштейне, в Венгрии и Молдове, а также в Бельгии, Греции и Люксембурге. С 1990 по 1993 год прелат возглавлял Папскую церковную академию. В 2009 году 75-летний Карл-Йозеф Раубер вышел на пенсию и вернулся на родину, где до конца жизни совершал духовное и пастырское служение. 14 февраля 2015 года Папа Франциск возвёл его в сан кардинала, однако по причине возраста, иерарх не входил в число избирателей.

Со смертью Карла-Йозефа Раубера Коллегия кардиналов начитывает 222 иерархов, из которых 123 избирателя и 99 без права голоса на конклаве.



На фото — Папа Франциск и кардинал Карл-Йозеф Раубер на консистории (Ватикан, 14 февраля 2015 г.)