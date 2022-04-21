Папа скорбит о смерти кардинала Баррагана

Папа Франциск возносит заупокойные молитвы о 89-летнем мексиканском кардинале Хавьере Лосано Баррагане, который скончался утром 20 апреля в Риме. Сообщает русская служба Vatican News.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск с теплотой отзывается о новопреставленном иерархе, который «почтил его своей дружбой с 1980 года», и с благодарностью вспоминает долгие годы его верного и самоотверженного служения Богу и Вселенской Церкви. Епископ Рима выражает глубокие соболезнования епископу родной епархии кардинала, поместному духовенству, монашествующим и мирянам, а также родственникам новопреставленного кардинала. Святейший Отец молится о вечном упокоении своего близкого друга, «дабы Господь Иисус даровал ему неувядающий венец славы».

Хавьер Лосано Барраган родился 26 января 1933 года в Толуке (Мексика), был рукоположён в 1955 году, защитил докторскую диссертацию в области догматического богословия в Папском Григорианском университете. В начале 70-х годов возглавлял Мексиканское богословское общество. В 1979 году он принял епископскую хиротонию, руководил епархией Сакатекаса, участвовал со многих Синодах епископов. Иерарх был основателем Папского университета Мехико, занимал высокие посты в различных департаментах Римской Курии.

В 1996 году святой Папа Иоанн Павел II назначил монсеньора Баррагана президентом Папского совета по душепопечению о работниках здравоохранения, а 21 октября 2003 года возвёл его в сан кардинала. В апреле 2005 года иерарх принимал участие в конклаве, на котором был избран Бенедикт XVI.

Несколько лет назад, вспоминая прошедшие годы, мексиканский кардинал говорил: «Всё было дарами Божьими в такой степени, что мне самому нечем похвалиться».

Со смертью Хавьера Лосано Баррагана Коллегия кардиналов начитывает 210 иерархов, из которых 117 избирателей и 93 без права голоса.