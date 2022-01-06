Папа скорбит о смерти кардинала Альвареса Мартинеса

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 96-летнего испанского кардинала Франсиско Альвареса Мартинеса. Архиепископ на покое епархии Толедо скончался утром 5 января в мадридской больнице.

В телеграмме на имя архиепископа Толедо Франсиско Серро Чавеса Святейший Отец выражает сердечные соболезнования поместной церковной общине. Вспоминая новопреставленного пастыря, который долгие годы ревностно служил Богу и Церкви, Папа Франциск возносит «молитвы о вечном упокоении его души, дабы Господь Иисус даровал ему неувядающий венец славы». В знак христианской надежды на Воскресшего Господа Святейший Отец преподаёт участникам заупокойных богослужений апостольское благословение.

Со смертью Франсиско Альвареса Мартинеса Коллегия кардиналов начитывает 214 иерархов, из которых 120 избирателей и 94 без права голоса.

Источник: Vatican News