Папа скорбит о смерти Эбе де Бонафини

Отважная женщина, сумевшая превратить боль утраты «в неустанный поиск защиты прав самых отверженных и невидимых». Такими словами Папа Римский вспоминает Эбе де Бонафини, основательницу и главу общественного движения Матерей площади Мая. Аргентинская правозащитница скончалась 20 ноября в возрасте 93 лет из-за болезни, передает Vatican News.

Святейший Отец выражает глубокие соболезнования в послании на испанском языке участницам движения – матерям, которые на протяжении 45 лет выходят на улицы Буэнос-Айреса перед зданием Каса Росада: аргентинки призывают к правосудию и правде в отношении своих детей, бесследно пропавших во времена военной диктатуры. Епископ Рима просит их неустанно оставаться «Матерями памяти».

«В этот скорбный момент, – пишет Папа, – я хочу быть рядом с вами и со всеми, кто скорбит о кончине Эбе де Бонафини». Вспоминая свою встречу с ней в Доме Святой Марфы 28 мая 2016 года, Епископ Рима отмечает, что ему особенно запомнилось «её горячее желание предоставить голос безгласным». Беседа продолжалась почти два часа: де Бонафини, в прошлом остро критиковавшая Хорхе Бергольо, призналась, что ошибалась, и попросила о прощении. Папа Франциск не только принял извинения, но в интервью и последующем письме рассказывал: на той встрече в Ватикане он «склонился» перед глубокой скорбью аргентинской матери, видевшей, как её дети – Хорхе Омар и Рауль Альфредо – растворились в небытии, как и многие другие диссиденты режима.

«Её отвага и смелость в моменты, когда царило молчание, пробуждали и затем поддерживали стремление к истине, памяти и справедливости, – пишет в послании Матерям площади Мая Папа Франциск. – Этот поиск привёл к еженедельным маршам, чтобы забвение не захватило улицы и историю, чтобы забота о другом человеке была наилучшим словом и противоядием от перенесённых жестоких злодеяний». Эбе де Бонафини не пропустила ни одного марша – всего 2036 демонстраций, первая из которых состоялась 30 апреля 1977 года вокруг Пирамиды Мая. Она всегда была там, с повязанным на голове белым платком, ставшим символом её ассоциации. Матери площади Мая отметили кончину своей основательницы большим изображением этого платка на мостовой Буэнос-Айреса.

«Пришло время её последнего марша, и мы сопровождаем её молитвой, дабы Господь даровал ей вечный покой», – пишет Папа Франциск и в конце послания обращается к соратницам Эбе:

«Не дайте пропасть добру, которое было сделано. Я молюсь о вас; пожалуйста, не забывайте молиться обо мне. Да благословит вас Иисус и да ходатайствует за вас Пресвятая Дева Мария».

Правительство Альберто Фернандеса объявило трехдневный национальный траур; скорбь жителей Аргентины разделили прелаты поместной епископской конференции (CEA). В специальном послании согражданам иерархи пишут:

«Мы просим у Господа утешения для её семьи и друзей, выражая соболезнования ассоциации Матерей площади Мая».