Папа скорбит о погибших мигрантах
После чтения воскресной молитвы «Ангелус» Папа напомнил о многочисленных мигрантах, которые в эти дни подвергаются «серьезным опасностям», и сказал, что опечален многочисленными смертями в Ла-Манше, Средиземном море и на границе с Беларусью.
Он также упомянул о жертвах торговли людьми, которых пытают и продают в рабство.
Папа заверил в своих молитвах об этих жертвах и поблагодарил все учреждения, чья деятельность направлена на облегчение страданий мигрантов.
Святейший Отец настоятельно призвал к диалогу гражданские и военные власти для поиска решений, которые «уважают человечность этих людей».
Источник: Vatican News
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