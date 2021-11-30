Папа скорбит о погибших мигрантах

После чтения воскресной молитвы «Ангелус» Папа напомнил о многочисленных мигрантах, которые в эти дни подвергаются «серьезным опасностям», и сказал, что опечален многочисленными смертями в Ла-Манше, Средиземном море и на границе с Беларусью.

Он также упомянул о жертвах торговли людьми, которых пытают и продают в рабство.

Папа заверил в своих молитвах об этих жертвах и поблагодарил все учреждения, чья деятельность направлена на облегчение страданий мигрантов.

Святейший Отец настоятельно призвал к диалогу гражданские и военные власти для поиска решений, которые «уважают человечность этих людей».



Источник: Vatican News