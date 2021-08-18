Папа скорбит о монахинях, убитых в Южном Судане

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с жестоким убийством двух католических монахинь, которое произошло в Южном Судане 15 августа.

В телеграмме за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Епископ Рима пишет, что он был «глубоко опечален, узнав о жестоком нападении в минувшее воскресенье на группу монахинь из Конгрегации Святейшего Сердца Иисуса, в результате которого погибли сестра Мария Абуд и сестра Регина Роба». Папа Франциск выражает соболезнования семьям и монашеской общине «в связи с этим бессмысленным актом насилия». Святейший Отец уверен, что их жертва «будет способствовать делу мира, примирения и безопасности в регионе».

Две монахини были убиты вооружёнными людьми, спрятавшимися в засаде на дороге, соединяющей столицу Южного Судана Джубу с городом Нимуле на границе с Угандой. Монахини вместе с несколькими паломниками возвращались в Джубу после участия в праздновании столетия основания прихода Лоа в епархии Торит, где местная церковь посвящена Успению Пресвятой Богородицы. Напавшие на автобус преступники убили сестёр Марию и Регину и трёх других пассажиров, сообщают местные СМИ.

Источник: Vatican News