Папа Римский выразил солидарность с вице-президентом Аргентины

Папа Франциск заверил свою соотечественницу, вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, в солидарности после нападения, которому она подверглась в Буэнос-Айресе.

В специальной телеграмме Святейший Отец выразил поддержку и духовную близость политику «в этот непростой момент». Он молится, «чтобы в возлюбленной Аргентине восторжествовала социальная гармония и уважение к демократическим ценностям, вопреки любым видам насилия и агрессии».

Инцидент произошел у входа в дом Киршнер в элитном районе Буэнос-Айреса Реколета, где уже несколько дней собираются сотни протестующих, чтобы поддержать политика в разгар судебного процесса против нее по обвинению в коррупции. В какой-то момент из толпы на бывшего президента страны было направлено оружие. Политик не пострадала, так как оружие дало осечку.

Предполагаемый преступник — 35-летний бразилец, который направил заряженный пистолет в голову политика, когда она проходила через толпу протестующих, чтобы войти в свой дом. Телохранители вице-президента защитили ее и загнали стрелявшего в угол. Задержанный был немедленно доставлен в отделение полиции для проведения расследования. У нападавшего изъят полуавтоматический пистолет Bersa 380, который был заряжен пятью пулями. Позже мужчина был идентифицирован федеральной полицией как Фернандо Андре Сабаг Монтьель. Ранее он был судим за хранение оружия.

Как передает русская служба Vatican News, прелаты из Епископской конференции Аргентины заявили, что они «общались с родственниками вице-президента и от имени Католической Церкви выразили солидарность перед лицом вчерашних событий». Аргентинские епископы заверяют в своих усердных молитвах о сохранении мира и согласия в стране.