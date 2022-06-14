Папа Римский выразил надежду на встречу с Патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре

Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре. Об этом он сообщил в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, фрагменты которой во вторник опубликовала газета La Stampa. Встреча была организована журналом La Civilta Cattolica.

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах», — напомнил понтифик. Он указал, что из-за конфликта на Украине «по взаимному согласию» было решено перенести встречу на более поздний срок, «чтобы диалог не был неправильно понят». «Я надеюсь встретиться с ним <…> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — цитирует Папу Франциска ТАСС.

В апреле Предстоятель Римско-Католической Церкви подтвердил свое участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября. Казахстан инициировал созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, с тех пор форум стал регулярным.