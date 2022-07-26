Папа в Канаде кратко пообщался с Трюдо и вновь заявил, что хотел бы посетить Украину

Папа Римский Франциск вновь заявил, что хотел бы посетить Украину. Об этом он сообщил по дороге в Канаду, куда направился в воскресенье с апостольским визитом. «Да, хотел бы посетить, будем надеяться. Может быть», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на ANSA. По прибытии в Канаду Папа кратко пообщался с премьер-министром страны Джастином Трюдо и представителями коренного населения.

Канадский Эдмонтон — первый из трех пунктов начавшегося пятидневного визита Святейшего Отца. В центре внимания поездки — встреча с коренным населением. Сам глава Римско-Католической Церкви назвал ее «исправительно-покаянной».

Представители Католической Церкви участвовали на территории Канады в создании и управлении учебными заведениями, в которых жестоко обращались с детьми индейцев. В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Весной Папа Франциск принял в Ватикане несколько групп коренных жителей Канады и принес им извинения.

После посадки борта в аэропорту Папа Римский с помощью охраны сел в автомобиль, который довез до места, где его встречал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Всю церемонию Папа передвигался на инвалидной коляске. Во время совместного фотографирования канадский премьер также сидел. Представители коренных народов в качестве приветствия исполнили традиционные песнопения, затем по очереди подошли к высокому гостю, чтобы кратко побеседовать.

В Канаде у Епископа Рима достаточно насыщенная программа с внутренними перелетами. 85-летний Папа Франциск помимо Эдмонтона, собирается посетить Квебек и Икалуит на острове Баффинова Земля. Ранее он был вынужден отказаться от поездки в Африку, которая планировалась на середину июля.