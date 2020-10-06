Папа Римский счел, что рыночный капитализм в пандемию потерпел крах — СМИ

Папа Римский Франциск заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 доказала, что «магические теории» рыночного капитализма потерпели неудачу, и нынешняя общественная формация нуждается даже в большем, чем просто реформы.

Хорхе Марио Бергольо, принявшему при возведении в сан Римского Папы имя Франциск, уже 83 года. Он — уроженец Аргентины, его считают умеренным консерватором, но в то же время ряд его высказываний носят откровенно леволиберальный характер. Высший пост в Католической Церкви он занимает более семи лет, пишет РБК.

«Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью свободы рынков», — цитирует агентство слова Папы Франциска. Папа Римский выпустил новую энциклику под названием Fratelli Tutti («Все братья») — основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. В нем он изложил свое видение мира.

По мнению главы Католической церкви, ситуация с COVID-19 лишь укрепила его веру в то, что нынешние политические и экономические институты нуждаются в реформах. Выяснилось, что несмотря на разговоры о глобализации, страны пока еще не готовы «работать вместе». «Любой, кто думает, что единственный урок из этой ситуации — необходимость усовершенствовать существующие системы и правила, отрицает реальность», — отметил Папа Римский. По его мнению, сейчас требуется уже большее — разрабатывать справедливую социальную и экономическую политику, что доказала потеря работы миллионами человек. Долг политиков в сложившейся ситуации — прислушиваться к профсоюзам, общественным движениям и даже к группам, считающимся «маргинальными».

«Необходимо проводить активную экономическую политику, направленную на поощрение экономики, которая способствует производственному разнообразию и творческому началу бизнеса и позволяет создавать, а не сокращать рабочие места», — сообщил Франциск в своей энциклике. Он подверг особой критике «финансовые спекуляции, направленные в основном на получение быстрой прибыли», поскольку они «продолжают сеять хаос». Новая рыночная экономика по мнению Папы Римского не будет способна выполнять свои функции «без солидарности и взаимного доверия», при этом «магические теории» экономики не способны решить социальные проблемы.

В качестве примера Папа Римский привел теорию Trickle-down economics (она же — «Просачивание благ сверху вниз»), которая предполагает, что бизнесу и богатым людям необходимо уменьшать налоги, чтобы освободившиеся средства они и дальше вкладывали в бизнес, что приводит к пользе для всего общества. По мнению главы Католической церкви, такая система все равно не устраняет неравенство людей, а в центр внимания необходимо вернуть человеческое достоинство. Также Франциск выступил против и абсолютного права на собственность. По его мнению, ресурсы планеты должны принадлежать всем людям, и использоваться ради общего блага совместно. Нынешняя же глобальная экономическая система обогащает немногих, а большинство бедняков удерживает на задворках общества.

Ранее Папа Римский обвинял государства, выпускающие оружие, в том, что они плодят мигрантов, но потом отказывают им в пристанище.