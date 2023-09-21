Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе и переговорам

В конце общей аудиенции 20 сентября Папа Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал стороны к поиску мирных решений ради блага людей.

«Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства», — сказал понтифик, обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении.

Папа Франциск не в первый раз обращает внимание на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, принадлежность которого Баку и Ереван оспаривают еще с 1988 года. Так, первый призыв к мирному сосуществованию прозвучал в ходе воскресной проповеди в августе 2020 года. Позже понтифик неоднократно обращался с призывом разблокировать Лачинский коридор.



Источники: РИА Новости, ТАСС