Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

Папа Римский Франциск призвал встретить Пасху с миром на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

«Начните пасхальное перемирие», — призвал Папа Римский, возглавив в конце Святой Мессы Вербного воскресенья богородичную молитву «Ангел Господень». Папа отметил, что перемирие необходимо для того, чтобы «прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа».

Святейший Отец также впервые с начала пандемии объехал площадь Святого Петра в «папамобиле», белом открытом джипе. По данным ватиканской жандармерии, на площади собралось около 50 тыс. человек.

Кроме того, в пятницу, 15 апреля, Папа впервые после начала пандемии совершит крестный ход у стен Колизея. После вечерней службы в субботу, 16 апреля, в воскресенье 17 апреля, когда католики отметят Пасху, он выступит с традиционным посланием «Граду и миру» и пасхальным благословением.