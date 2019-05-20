Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными

Папа Римский Франциск в рамках встречи с представителями Ассоциации иностранной печати в Ватикане призвал журналистов и владельцев аккаунтов в социальных сетях к смирению, ответственности и сдержанности. «Я призываю вас действовать согласно истине и справедливости, чтобы (массовые — RT) коммуникации действительно были инструментом для того, чтобы… ориентировать, а не дезориентировать, чтобы… идти с миром, а не сеять ненависть», — сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, Понтифик также отметил, что в социальных сетях многие ранят своих собеседников, жёстко высказываясь. В связи с этим он обратился к аудитории с просьбой быть более сдержанными и смиренными. «Во время, когда многие распространяют фейковые новости, смирение не позволяет тебе продавать испорченную пищу дезинформации… Смиренный журналист — это свободный журналист», — отметил он.