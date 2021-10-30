Папа Римский и президент США в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис

Папа Римский Франциск принял в пятницу 29 октября на частной аудиенции в библиотеке Апостольского дворца президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Во время встречи в Ватикане были затронуты такие темы, как защита планеты, ситуация в здравоохранении, помощь мигрантам и беженцам, защита прав человека и созидание мира путем политических переговоров.

В делегацию США также входили официальные лица, в том числе американский госсекретарь Энтони Блинкен и личный врач президента. При этом данный визит в Ватикан является четвертым для Байдена (но первым в качестве президента).

Все подробности встречи пока неизвестны, так как прямой эфир был отменен и на нее также не допустили журналистов.

В официальном заявлении Службы печати Святейшего Престола говорится : «В ходе беседы стороны подчеркнули общие усилия по защите планеты, укреплению санитарной безопасности и борьбе с пандемией, а также обсудили проблему беженцев и помощь мигрантам. Были также затронуты темы защиты прав человека, свободы вероисповедания и мысли. Обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе в контексте начинающегося в Риме саммита Группы двадцати, а также продвижение мира путем политического диалога».

В свою очередь пресс-служба Белого Дома сообщила следующее: «Он [Байден] дал высокую оценку лидерству Папы Римского Франциска в борьбе с климатическим кризисом, а также его активной поддержке обеспечения прекращения пандемии для всех за счет распределения вакцин и равномерного восстановления мировой экономики». Помимо этого, американский президент поблагодарил понтифика за «его поддержку бедных и тех, кто страдает от голода, конфликтов и преследования».

Как позже стало известно журналистам, во время приветствия Байден сказал Франциску, что тот — самый большой борец за мир, которого он когда-либо знал.

Также Джо Байден заявил, что Папа Франциск разрешил ему и дальше причащаться в церкви, сообщили журналисты президентского пула.

«Он был рад, что я добрый католик», — сказал президент США. «Я должен продолжать подходить к причастию», — добавил он со ссылкой на слова Папы. Байден сказал, что он помолился с Папой Римским, и тот помолился за него, а также благословил его четки.

Примечательно, что беседа Папы Франциска со вторыми в истории США президентом-католиком продлилась 75 минут, т. е. стала рекордной по продолжительности. Прошлые встречи понтифика с предшественниками Байдена на президентском посту Бараком Обамой и Дональдом Трампом продолжались соответственно 50 минут и чуть более 30 минут.

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После беседы с главой Римско-Католической Церкви Джо Байден встретился с Государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и поблагодарил его за активную позицию в вопросе борьбы с изменением климата. «Они обсудили усилия по мобилизации мировой поддержки вакцинации от нового коронавируса жителей развивающихся стран. Президент поблагодарил Ватикан за то, что тот выступил в защиту интересов незаконно задержанных лиц, в том числе в Венесуэле и на Кубе», — говорится в пресс-релизе, распространенном Белым Домом по итогам встречи. Джо Байден и Пьетро Паролин обязались и дальше выступать «в защиту личных и религиозных свобод в мире».

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Президент США Джозеф Байден прибыл в Европу в ночь на пятницу для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Первой остановкой в рамках этого турне второго в истории США президента-католика стал Ватикан. При этом в понедельник в Белом доме американский лидер провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем.



Источники: Vatican News, REGNUM, ТАСС, РИА Новости