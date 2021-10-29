Байден прибыл в Рим. Первой остановкой в рамках поездки президента США в Европу станет Ватикан

Самолет президента США Джо Байдена, отправившегося в Италию для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20), в ночь на пятницу приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Борт номер один приземлился в 2:24 по местному времени (3:24 мск), а в 2:36 (3:36 мск) президент вместе с первой леди Джилл Байден спустились к встречавшим их в аэропорту итальянским и американским официальным лицам. Затем они сели в кортеж и покинули территорию аэропорта.

Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. В пятницу Папа Римский Франциск примет американского лидера на аудиенции.

Одной из ключевых встреч Байдена в Риме станут переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые также пройдут в пятницу. Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

В субботу и воскресенье Байден примет участие в мероприятиях и сессиях G20, посвященных экономике и другим важным международным вопросам. Затем президент США вылетит в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату.