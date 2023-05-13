Папа реформировал Основной закон Государства Града Ватикан

Во второй раз за всю историю Государства Града Ватикан будет обновлен его Основной закон: предыдущая реформа – первая после принятия первоначальной «конституции» города-государства в момент его основания в 1929 году, — была проведена в 2000 году святым Папой Иоанном Павлом II. Сообщает русская служба Vatican News.

В тексте Основного закона – включающего 24 статьи – Папа Франциск поясняет, что реформа необходима для того, чтобы «ответить на потребности нашего времени» и сделать оперативными международные обязательства, принятые Апостольским Престолом.

Святейший Отец подтверждает многие из положений предыдущего Основного закона, в частности, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти Верховного понтифика в Государстве Граде Ватикан; подтверждается также специфика и судебная автономия Государства Града Ватикан по отношению к Римской Курии и полномочия Ватикана над экстерриториальными зонами, определяемыми Латеранским трактатом.

Папа Франциск подтверждает законодательную функцию Папской комиссии по Государству Граду Ватикан, ранее состоящей из кардинала-президента и других кардиналов. Согласно новому Основному закону, в Папскую комиссию будут входить и другие лица, назначенные Папой на пять лет, и это могут быть также миряне и мирянки.

Важные новшества относятся к регулированию бюджета государства, которое будет теперь подчиняться более жестким правилам. Разработанный Папской комиссией финансовый план на каждые три года должен быть представлен на одобрение Верховному понтифику.