Папа прочтёт воскресный Angelus из окна римской клиники
Традиционную встречу с верующими для полуденной молитвы Angelus в ближайшее воскресенье Папа Франциск проведет прямо из окна 10 этажа больницы, где он все еще находится после перенесенной операции.
Восстановление после операции проходит нормально. Папа уже вернулся к работе и совершил Святую Мессу: она прошла в небольшой часовне, и в ней приняли участие все, кто в эти дни помогают Св. Отцу и ухаживают за ним.
Папа Франциск благодарит за многочисленные послания, которые он получает ежедневно, и просит продолжать за него молиться.
Источник: Vatican News
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна