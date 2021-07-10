Папа прочтёт воскресный Angelus из окна римской клиники

Традиционную встречу с верующими для полуденной молитвы Angelus в ближайшее воскресенье Папа Франциск проведет прямо из окна 10 этажа больницы, где он все еще находится после перенесенной операции.

Восстановление после операции проходит нормально. Папа уже вернулся к работе и совершил Святую Мессу: она прошла в небольшой часовне, и в ней приняли участие все, кто в эти дни помогают Св. Отцу и ухаживают за ним.

Папа Франциск благодарит за многочисленные послания, которые он получает ежедневно, и просит продолжать за него молиться.

Источник: Vatican News