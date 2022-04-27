Папа призвал раскрыть правду о пасхальных терактах в Шри-Ланке

25 апреля Папа Франциск встретился с 3.500 паломниками из Шри-Ланки, проживающими в Италии, и поблагодарил их за посещение гробницы апостола Петра: «Это жест веры и прекрасное свидетельство». Сообщает русская служба Vatican News.

Накануне встречи с Папой верующие приняли участие в Святой Мессе, которую в Ватиканской базилике совершил архиепископ Коломбо кардинал Малкольм Ранджит; богослужение было приурочено к годовщине терактов, в результате которых на Пасху 2019 года в трёх церквах и четырёх гостиницах страны погибли более 250 человек и около 500 получили ранения.

Епископ Рима приветствовал гостей словами воскресшего Господа «мир вам» и сказал:

«Сегодня вы принесли Евхаристическую жертву за упокой жертв этих ужасных нападений. Вы молились о раненых – некоторые из них присутствуют здесь, – об их семьях, а также обо всём народе Шри-Ланки. От всего сердца я присоединяюсь к вашей молитве».

«Перед лицом ужаса и абсурда некоторых поступков, которые кажутся невозможными для людей, становится очевидной работа лукавого, – подчеркнул Папа. – И мы понимаем, почему Сын Божий, Невинный, Святой, Праведный, должен был умереть на Кресте ради нашего спасения. Он взял на Себя не только смерть, но и жестокость зла, ненависти, братоубийственного насилия. Его Крест и воскресение – это свет надежды в самой непроглядной тьме».

Святейший Отец попросил гостей молиться обо всех жертвах насилия и военных конфликтов, в частности, терроризма. Вспоминая свой визит в азиатскую страну в 2015 году, Папа сказал: «Помолимся о Церкви в Шри-Ланке: заступничеством Пресвятой Девы Марии да исполнится она Святого Духа в радостном благовестии Христа Спасителя».

В конце встречи Епископ Рима благословил паломников и обратился с призывом к властям Шри-Ланки: «Пожалуйста, во имя справедливости, во имя вашего народа, пусть раз и навсегда станет ясно, кто несёт ответственность за эти события (теракты на Пасху 2019 г.). Это принесет мир вашей совести и отечеству».