Папа призвал молиться об Украине 26 января

Папа призвал молиться об Украине 26 января

Январь 24, 2022

После чтения молитвы 23 января выразил обеспокоенность растущей напряженностью, которая угрожает перечеркнуть шансы на и безопасность на европейском континенте в целом, учитывая более широкие последствия любого конфликта, пишет Vatican News.

В ответ на это Папа предложил провести 26 января день молитвы о мире.

«Я обращаюсь с искренним призывом ко всем людям доброй воли вознести молитвы Всемогущему Богу, дабы каждое политическое действие и инициатива служили человеческому братству, а не частным интересам. Те, кто преследует свои собственные интересы в ущерб другим, пренебрегают своим человеческим призванием, поскольку все мы были созданы как братья и сестры», – сказал Папа.

Далее Святейший Отец отметил, что 22 января в Сан-Сальвадоре были причислены к лику блаженных священник-иезуит Гарсиа и два его сотоварища-мирянина, а также францисканский священник Косме Спессотто, мученики за веру. «Они были на стороне бедных, свидетельствуя о Евангелии, истине и справедливости даже до пролития своей крови. Пусть их героический пример вдохновит каждого на стремление быть мужественным тружеником братства и мира», – отметил Папа.

Епископ Рима также сообщил, что в контексте Недели молитвы о христианском единстве он принял предложение, поступившее от многих, и провозгласил святого Иринея Лионского Учителем Вселенской Церкви. «Учение этого святого пастыря и наставника подобно мосту между Востоком и Западом: вот почему мы называем его Учителем Единства, Doctor Unitatis. Пусть Господь сподобит нас, благодаря его заступничеству, вместе трудиться для полного единства христиан», – подчеркнул Святейший Отец.

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