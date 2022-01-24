Папа призвал молиться об Украине 26 января

После чтения молитвы Angelus 23 января Папа Франциск выразил обеспокоенность растущей напряженностью, которая угрожает перечеркнуть шансы на мир на Украине и безопасность на европейском континенте в целом, учитывая более широкие последствия любого конфликта, пишет Vatican News.

В ответ на это Папа предложил провести 26 января день молитвы о мире.

«Я обращаюсь с искренним призывом ко всем людям доброй воли вознести молитвы Всемогущему Богу, дабы каждое политическое действие и инициатива служили человеческому братству, а не частным интересам. Те, кто преследует свои собственные интересы в ущерб другим, пренебрегают своим человеческим призванием, поскольку все мы были созданы как братья и сестры», – сказал Папа.

Далее Святейший Отец отметил, что 22 января в Сан-Сальвадоре были причислены к лику блаженных священник-иезуит Рутилио Гранде Гарсиа и два его сотоварища-мирянина, а также францисканский священник Косме Спессотто, мученики за веру. «Они были на стороне бедных, свидетельствуя о Евангелии, истине и справедливости даже до пролития своей крови. Пусть их героический пример вдохновит каждого на стремление быть мужественным тружеником братства и мира», – отметил Папа.

Епископ Рима также сообщил, что в контексте Недели молитвы о христианском единстве он принял предложение, поступившее от многих, и провозгласил святого Иринея Лионского Учителем Вселенской Церкви. «Учение этого святого пастыря и наставника подобно мосту между Востоком и Западом: вот почему мы называем его Учителем Единства, Doctor Unitatis. Пусть Господь сподобит нас, благодаря его заступничеству, вместе трудиться для полного единства христиан», – подчеркнул Святейший Отец.