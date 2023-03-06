Папа призвал католическую молодёжь предложить миру иные мечты

В субботу 4 марта Папа Франциск приветствовал юных католиков Англии и Уэльса, которые принимают участие в конгрессе Flame, организованном поместной Церковью на спортивной арене Уэмбли. Передает русская служба Vatican News.

В послании за подписью госсекретаря Пьетро Паролина говорится, что Святейший Отец передаёт всем участникам сердечные пожелания и заверяет в своей духовной близости. Епископ Рима возносит молитвы, дабы Всемогущий Господь обильно благословил эту встречу: «пусть через поклонение, музыку и свидетельства, через дружбу с Христом и друг с другом» молодёжь укрепится в вере и любви и будет «смело свидетельствовать о евангельской вести, которая делает нас свободными».

Папа надеется, что участники молодёжного конгресса, подобно Пресвятой Богородице, поспешат откликнуться на призыв Господа последовать за Ним и «осмелятся быть другими, чтобы предложить иные мечты, которые этот мир не предлагает, засвидетельствовать красоту щедрости, служения, чистоты, крепости, прощения, верности своему призванию, молитве, борьбе за справедливость и общее благо, любви к бедным и социальной дружбе» (Апостольское обращение Christus vivit, 36).

Вверяя участников молодёжной встречи и их семьи заступничеству Богоматери Уолсингемской, Святейший Отец «с радостью преподаёт благословение в качестве залога мудрости, радости и мира в Господе Иисусе».