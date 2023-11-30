Папа призвал к продолжению перемирия в Газе

В конце общей аудиенции 29 ноября Папа Франциск в очередной раз призвал верующих молиться о преодолении тяжёлой ситуации в Израиле и Палестине: «Пожалуйста, молитесь о мире!». Передает русская служба Vatican News.

«Я надеюсь, – сказал Папа, – что нынешнее перемирие в Газе продолжится, что все заложники будут освобождены и будет и далее разрешён доступ к необходимой гуманитарной помощи. Я говорил по телефону с местным приходом: у них нет воды, нет хлеба, и люди страдают. Страдают простые, обычные люди, а вовсе не зачинщики войны. Помолимся о мире и, говоря о нём, не будем забывать и о возлюбленном, измученном войной украинском народе. Братья и сёстры, война – это всегда поражение. Проигрывают все, за исключением одной группы эффективных стяжателей: это производители оружия, которые хорошо наживаются на смерти других».

Святейший Отец приветствовал молодёжь, стариков, больных и молодожёнов, напомнив, что через несколько дней завершится литургический год и «начнётся новый Адвент в нашей жизни».

«Пусть это интенсивное духовное время станет для вас и ваших семей плодотворным поводом для подготовки к Рождеству Спасителя. Откройтесь Христу, скрытому в лицах опечаленных, одиноких и голодных людей. Позвольте тем, кто терпит нужду, встретиться в ваших домах с любящим Богом. Всегда доверяйте Божьему промыслу, который направляет и сопровождает наши шаги».

В конце встречи в Зале Павла VI состоялось выступление молодых участников Фестиваля итальянских цирковых талантов, который в эти дни проходит в Риме. Святейший Отец с благодарностью отметил, что за представлением ребят стоит интенсивная подготовка: «Цирк выражает одно из измерений человеческой души: простую, безвозмездную радость, наполненную мистикой игры».