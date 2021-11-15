Папа призвал христианских предпринимателей к креативности

«Развивайте в себе креативность, не бойтесь! Там, где царит страх, думайте о творческом подходе, которым обладали ваши родители. Вы должны продолжать их креативность». С таким призывом 12 ноября Папа Франциск обратился к членам Международного христианского союза руководителей предприятий (UNIAPAC).

Святейший Отец напоминает, что теперь важнейшим аспектом выхода из глобального кризиса, вызванного пандемией, является креативность: «Сегодня мы особо в ней нуждаемся: всех нас затронул кризис из-за COVID-19, а из кризиса невозможно выйти в одиночку: либо из него выйдут все, либо никто».

«Из кризиса, – продолжает Епископ Рима, – нельзя выйти прежними: либо мы выйдем из него лучше, либо хуже. В связи с этим предпринимателям есть над чем поработать».

В специальном видеопослании, опубликованном в социальных сетях UNIAPAC, Папа Франциск призывает членов христианского союза вознести взор к Господу, потому что именно «Бог научил нас творчеству». По словам Святейшего Отца, «предприниматель без креативности не может быть хорошим специалистом, потому что он либо не знает, как использовать её ценность, либо же прячет её в своём шкафу и тем самым препятствует развитию».

UNIAPAC был основан как Международная конференция ассоциаций католических предпринимателей, в которую вошли организации из Нидерландов, Бельгии и Франции; его основание было приурочено к сороковой годовщине энциклики Папы Римского Льва XIII Rerum novarum. UNIAPAC объединяет предпринимателей и менеджеров, вдохновляющихся христианским социальным учением при выполнении своих профессиональных задач и обязанностей. После Второй мировой войны организация распространилась в других европейских странах и в Латинской Америке. В 60-х годах XX века объединение стало носить экуменический характер и обрело своё нынешнее название: Международный христианский союз руководителей предприятий.

На фото — Всемирный конгресс UNIAPAC (ноябрь, 2018 г.)

Источник: Vatican News