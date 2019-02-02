Папа привёл в пример литовских мучеников

В первый день февраля Епископ Рима совершил в ватиканской часовне утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал первое литургическое чтение из Послания к Евреям – самый настоящий «катехизис настойчивости».

Мы все проходим через фазы внутреннего опустошения, «мрачные часы», когда сердце перестаёт чувствовать, и, казалось бы, всё теряет смысл. Но именно тогда христиане должны упорствовать в служении Господу, не позволяя себе упасть или повернуть назад, подчеркнул Святейший Отец. Автор Послания к Евреям обращается к христианам, которые переживают нелёгкие времена преследований: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

По словам Папы Франциска, в моменты уныния и скорби христиане призваны держаться двух надёжных корней: памяти и надежды. Прежде всего следует вспоминать прекрасные моменты «счастливых дней встречи с Господом, время любви». Далее, нужно укреплять надежду на обетования, данные Господом. В самые тёмные дни от нас требуется стойкость: нужно думать о добрых временах и смотреть на будущее с надеждой. Именно тогда сердце начнёт дышать, обретая утешение, обещанное Господом.

Папа Франциск напомнил о своём апостольском визите в Литву в сентябре 2018 года: он был поражён отвагой множества христианских мучеников, которые «стойко упорствовали в вере».

«И в наши дни многие люди страдают за веру и помнят о своей первой встрече с Иисусом: они надеются и продолжают жить дальше. Таков совет автора Послания к Евреям в моменты гонений, когда христиан преследуют и атакуют: будьте терпеливы».



Барбара Кастелли

Источник: Vatican News