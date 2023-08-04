Папа приветствовал 106-летнюю женщину и тяжелобольную девушку (ФОТО)

Папа Франциск встретился в резиденции апостольской нунциатуры Лиссабона с женщиной, родившейся в день Фатимских явлений, и с тяжелобольной девушкой, сообщает Vatican News.

Утром 4 августа – перед тем как отправиться в лиссабонский парк Васко да Гама и принять исповедь нескольких молодых людей – Папа Франциск побеседовал в апостольской нунциатуре со 106-летней Марией да Консейсан Брито Мендонсой, которая родилась 13 мая 1917 года, в день богородичных явлений в Фатиме.

По сообщению Зала печати Ватикана, после этой встречи Папа Франциск приветствовал тяжелобольную девушку Эдну Пину Лопес Родригес; два месяца назад Святейший Отец отправил ей письмо с выражением духовной близости и заверения в молитвенной памяти.