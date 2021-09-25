Папа предоставил церковное общение новому армянскому Патриарху

В письме новоизбранному Патриарху Киликии Армянской Папа Франциск называет армянский народ «опытным в страданиях».

Святейший Отец предоставил Ecclesiastica Communio (церковное общение) новоизбранному Патриарху Киликии Армянской Блаженнейшему Рафаэлю Бедросу XXI Минасяну, в соответствии с 76-м каноном Кодекса канонов Восточных Церквей. По этому случаю Папа направил иерарху специальное послание, в котором подчеркивает: «Каждый из верных армянского католического святого народа Божия ожидал своего пастыря, который мог бы их узнать, назвать по имени и вести сильным и кротким словом Евангелия».

Папа отмечает, что избрание нового Патриарха произошло в то время, когда человечество подвергается новым испытаниям, в частности, в Сирии и Ливане, где присутствует Армянская Католическая Церковь, — и, кроме того, в условиях продолжающейся пандемии: «Все люди доброй воли, и особенно христиане, призваны сделаться ближними и показать себя братьями, преодолевая безразличие и одиночество», — пишет Папа и затем упоминает о долгой истории страданий армянского народа, который он называет «опытным в страданиях», но также и богатым святостью и мудростью. «Церковь, которой Ваше Блаженство призвано руководить, полностью вовлечена в историю армянского народа, храня его память и традиции, и в то же время глубоко связана с Преемником апостола Петра: я вверяю вам заботу о новых поколениях, о продвижении призваний, вверяю мудрую гармонию, которую вы должны научиться находить среди разных компонентов вашей общины, таких как Сестры Непорочного зачатия, Конгрегация мхитаристов и Институт патриаршего духовенства в Бзоммаре, равно как и ваших сынов и дочерей, воспитанных и живущих в лоне латинской Церкви, но всецело осознающих свою армянскую принадлежность».

Папа вверяет служение нового Патриарха покрову Пресвятой Богородицы и армянских святых, в особенности святого Григору Нарекаци.

Источник: Vatican News