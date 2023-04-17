Папа поздравил с Пасхой восточных христиан

16 апреля Папа Франциск поздравил восточных христиан, которые празднуют Пасху и призвал горячо молиться за мир перед лицом войн и конфликтов, передает Vatican News.

Обращаясь к многочисленным паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

«Я хочу выразить близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху: возлюбленные, да пребудет с вами Воскресший Господь и да наполнит Своим Святым Духом! Светлой Пасхи вам всем!».

«К сожалению, – продолжил Папа, – в резком контрасте с пасхальным посланием войны продолжаются, сея смерть ужасающими способами. Будем же скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах. Вознесем молитвы Богу, дабы мир испытывал не ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью!»

Епископ Рима особо упомянул «братьев и сестер в России и Украине, которые сегодня празднуют Пасху»: «Да пребудет с ними Господь и да поможет установить мир!» – воззвал Святейший Отец.

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Также Папа выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане, где число погибших в вооружённых столкновениях превысило 50 человек. Выразив духовную близость многострадальному народу Судана, Святейший Отец сказал:

«Я призываю молиться о том, чтобы возобладал диалог, чтобы стороны сложили оружие и могли вместе вернуться на путь мира и согласия».