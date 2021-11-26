Папа поблагодарил «Семейство святого Павла» за благовестие в СМИ

В четверг 25 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов монашеских конгрегаций, институтов богопосвящённой жизни и секулярных объединений «Семейства св. Павла» по случаю 50-летия со дня смерти их основателя блаженного Джакомо Альберионе.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что этот юбилей – «благоприятный повод вспомнить о великих делах, совершённых Святым Духом в блаженном Альберионе и через него, а также подтвердить актуальность его харизмы в перспективе новой евангелизации»: с большой дальновидностью этот «образцовый свидетель Слова Божьего» внимал знамениям времени и осознал важность благовестия Церкви через новые, эффективные средства коммуникации. Верными продолжателями его дела являются монашествующие «Семейства св. Павла», подчеркнул Папа: в молитве они внимательно изучают знаки времени, чтобы «адаптировать апостольские проекты к ситуациям и нуждам современников».

Отец Альберионе, отметил Папа Франциск, часто повторял, что истинным основателем его монашеской семьи является святой Павел – выдающийся пример всецелой, вдохновенной самоотдачи Господу и делу Благой вести. Путь апостольского служения братьям и сёстрам, которые жаждут света и радости Евангелия, реализуется в «бесчисленных апостольских начинаниях» духовных чад Джакомо Альберионе, которые вдохновляются той же мотивацией и целью апостола язычников, подчеркнул Епископ Рима: «Именно святой Павел всегда подсказывал вашему основателю, каким образом разнообразное апостольство вашего монашеского семейства может считаться уникальным, как и ваша духовность», всегда направленная к Иисусу Христу – Учителю, Пути, Истине и Жизни. При этом каждая паулистская конгрегация и институт вносит особый вклад в служение благовестия: через книжные, периодические, мультимедийные и цифровые издания; через литургическое, священническое и евхаристическое апостольство; через приходское служение. Члены этих многих институтов – монашествующие и сотрудники-миряне – служат Евангелию в диалоге с современным миром, подчеркнул Святейший Отец.

Технический прогресс привёл к тому, что «всё церковное сообщество теперь пользуется современными средствами коммуникации как элементами обычной пастырской заботы»; тем не менее миссия учеников св. Павла, оживлённая собственной харизмой и обогащённая многолетней практикой, по-прежнему необходима, особенно в контексте синодального пути, подчеркнул Папа Франциск.

В конце обращения Епископ Рима поблагодарил паулистов за самоотверженность, с которой они трудятся и молятся – осуществляя важнейшую «небесную коммуникацию» – чтобы святой Народ Божий всё больше питался Словом Божьим.



Источник: Vatican News