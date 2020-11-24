Папа поблагодарил аргентинских врачей

Папа Франциск направил специальное послание аргентинским врачам и медсёстрам, которые самоотверженно борются за здоровье и жизнь больных коронавирусом. Святейший Отец выражает им глубокую признательность и заверяет в своих молитвах.

«Вы невоспетые герои этой пандемии, – подчёркивает Папа. – Сколько же из вас отдали жизнь, чтобы находиться рядом с больными! Спасибо за вашу близость, за вашу нежность, за профессионализм, с которым вы заботитесь о больных. Я хочу быть рядом со всеми врачами и медсёстрами, особенно в это время, когда пандемия призывает нас быть рядом с людьми, которые страдают. ‹…› От всего сердца молюсь о вас и прошу Господа благословить каждого из вас, ваши семьи и сопровождать вас в вашей работе и в решении проблем, с которыми вы можете столкнуться. Пусть Господь будет близок к вам так же, как вы близки к больным; и не забывайте молиться обо мне».

Видеопослание Святейшего Отца было распространено аргентинской Епископской комиссией пастырства здравоохранения по случаю двух годовщин: 21 ноября в стране отмечался День медсестёр, приуроченный к празднику Божией Матери Целительницы, а в четверг 3 декабря будет отмечаться День врачей.



Источник: Vatican News