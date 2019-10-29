Папа переименовал Секретные архивы Ватикана

28 октября Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio «Исторический опыт» о переименовании Секретных архивов Ватикана в Апостольские архивы Ватикана. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании по собственному почину Епископ Рима отмечает, что «каждое человеческое учреждение», оставаясь верным своим целям и идентичности, вынуждено со временем обновляться. Это в полной мере относится и к Секретным архивам Ватикана, которые всегда были предметом большой заботы Римских Пап: это документальное наследие обладает огромной ценностью для Католической Церкви, науки и мировой культуры, отмечает Святейший Отец. Папский архив, возникнув в начале XVII века, по мере роста запросов на документы открылся для исследователей из разных стран в 1881 году. Доступ ко всем материалам, касающимся понтификата Папы Пия XII, станет возможным со 2 марта 2020 года.

Папа Франциск подчёркивает один аспект, который может послужить обновлению миссии архивов, подтверждая их духовные и культурные цели; это касается самого названия учреждения: Секретные архивы Ватикана. С 1610 — 1612 годов библиотека Папы Римского Павла V, в которой хранились его личные документы, называлась Новым архивом (Archivum novum), затем Апостольским (Archivum Apostolicum) и лишь спустя десятилетия – Секретным (в 1646 году). Такое название широко применялось к тайным архивам монархов того времени, в которых хранились их засекреченные документы. С течением времени, отмечает Папа, термин «секретные» в отношении ватиканского архива «стал в большей или меньшей степени непонятным, окрашенным неоднозначными и даже негативными тонами», также в культурном значении, приобретая предвзятое значение «секрета, не подлежащего разглашению и зарезервированного лишь для некоторых». Однако такое прочтение не соответствует целям и миссии ватиканских архивов, которые, по словам Павла VI, хранят «отголоски и следы» пути Господня в истории. «Церковь не боится истории, напротив, она её любит и хотела бы любить ещё больше и лучше, так, как её любит Бог», – подчёркивает Папа Франциск.

Выслушав мнения своих ближайших сотрудников и руководителей архива, Святейший Отец заявляет о своём решении: «Отныне и впредь нынешние Секретные архивы Ватикана, не меняя своей идентичности, структуры и миссии, будут называться Апостольскими архивами Ватикана. Новое название подчёркивает тесную связь между Римским Престолом и Архивами, незаменимым инструментом служения Святого Петра, и в то же время подчёркивает их непосредственную зависимость от Папы Римского, как это уже параллельно произошло с названием Ватиканской Апостольской библиотеки», – пишет Папа Франциск.