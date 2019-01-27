Папа – панамскому духовенству и мирянам: не теряйте надежды (+ ФОТО)

26 января в панамской отреставрированной базилике Санта-Мария-ла-Антигуа Папа Франциск возглавил Святую Мессу с обрядом освящения алтаря. В торжественном богослужении приняли участие многочисленные священники, монашествующие, миряне и члены церковных движений.

В своей проповеди Епископ Епископ Рима прокомментировал библейский фрагмент от святого Иоанна, в котором евангелист изображает Иисуса уставшим от долгого путешествия и полуденной жары, сидящим у колодца Иакова.

«В Его изнурении, — подчеркнул Папа, — собрана усталость наших народов и общин, всех труждающихся и обременённых».

У людей, посвятивших себя Богу, есть немало причин для усталости в дороге: «От долгих часов работы, оставляющих мало времени для принятия пищи, отдыха и семейной жизни, до ‘токсичных’ эмоциональных условий труда, приводящих к истощению и износу сердца». Во всех этих ситуациях, — отметил Папа, — чувствуется «настоятельная необходимость найти колодец, способный угасить и утолить жажду и усталость».

Существует также «парализующее изнеможение», подчеркнул Святейший Отец, которое рождается в наших общинах, «когда, как в Евангелии, солнечные лучи падают на землю и делают часы настолько невыносимыми, что уже невозможно идти или даже смотреть вперёд». Такая усталость «возникает перед лицом будущего, когда реальность ‘бьёт наотмашь’ и ставит под сомнение силы, ресурсы и саму целесообразность миссии в этом мире, который стремительно меняется и всё ставит под вопрос».

«Усталость надежды», отметил Папа, исходит от того, что израненная своими же грехами Церковь часто слышит множество криков, в которых скрывался крик Учителя: «Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?». Мы можем даже привыкнуть жить с «усталой надеждой» перед лицом неопределённого будущего, «и это позволяет серому прагматизму найти место в самом сердце наших общин». И это место может быть отведено «одной из наихудших ересей нашего времени: полагать, что Господу и нашим общинам нечего сказать, нечего дать этому новому миру в развитии».

В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Дай мне пить». В этой просьбе Господа, отметил Папа, содержится призыв ко всем нам: «Вернуться к колодцу самой первой любви, когда Иисус, проходя по нашему пути, посмотрел на нас с милосердием и попросил следовать за Ним». «Дай мне пить» означает иметь мужество позволить Богу очистить нас и «возродить самую подлинную часть наших первоначальных харизм, которые не ограничиваются только монашеской жизнью, но относятся ко всей Церкви, и увидеть, каким образом они могут быть выражены в наши дни».

«‘Дай мне пить’ означает признать в себе нужду в том, чтобы Святой Дух преобразил нас в людей, помнящих о спасительном пришествии Бога, уверенных в том, что, как вчера, Он продолжит делать это и завтра. Возвращение к корням, несомненно, помогает нам жить в настоящем достойно и без страха. Нужно жить смело, отвечая на жизнь воодушевлённым участием в истории посреди обычных дел».



Источник: Vatican News