Папа отдыхает и восстанавливается после операции — Зал печати Св. Престола

Папа Франциск провел минувший день, отдыхая и восстанавливаясь после операции, сообщила вечером 8 июня 2023 года пресс-служба Апостольской Столицы.

«Медицинский персонал, следящий за послеоперационным состоянием Святейшего Отца, информирует, что пациент получал жидкое питание. Показатели гемодинамики и дыхания стабильны», — такое сообщение распространил глава Зала печати Ватикана Маттео Бруни. Он также добавил, что во второй половине дня 8 июня, в Торжество Божьего Тела, Папа принял Евхаристию.

7 июня Папе была сделана лапаротомия и пластика брюшной стенки протезами в клинике им. Агостино Джемелли. После хирургического вмешательства Святейший Отец получил многочисленные добрые пожелания, за которые он поблагодарил, прося продолжать молиться о нем.

Среди многочисленных сообщений о близости Папу очень впечатлила любовь семьи маленького Мигеля Анхеля, которого он крестил 31 марта 2023 года во время визита в отделение детской онкологии и нейрохирургии. Семья малыша прислала Папе плакат с пожеланиями скорейшего выздоровления. Поэтому Епископ Рима пожелал лично позвонить матери Мигеля Анхеля, чтобы поблагодарить ее.