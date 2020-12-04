Папа опубликовал послание по случаю Дня людей с инвалидностью

Папа Франциск опубликовал послание по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который в этом году посвящен теме «Отстроить еще лучше: на пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов».

Папа пишет, что выражение «отстроить еще лучше» напоминает о доме из притчи, который может быть построен либо на камне, либо на песке, и делится своими мыслями исходя из этой притчи.

Во-первых, дождь, ветры и реки, о которых идет речь в евангельском тексте (Мф 7,24-27; Лк 6,47-49) и которые угрожают стабильности дома, могут быть идентифицированы с «культурой отбросом», распространенной в наши дни: она проявляется в том, что людей больше не считают главной ценностью, которую следует защищать и уважать, особенно если это люди бедные или с ограниченными возможностями. За последние пятьдесят лет в мире были сделаны важные шаги навстречу людям с инвалидностью: человечество постепенно осознало достоинство каждого человека, и это привело к смелым решениям, благодаря которым в социальную жизнь были включены и люди с физическими или психическими проблемами. Однако на культурном уровне до сих пор существует немало явлений, фактически противоречащих этому подходу. Есть тенденция отвергать людей с инвалидностью, и причина кроется в нарциссическом, утилитаристском менталитете, не учитывающем того факта, что уязвимость – это состояние каждого человека:

«На самом деле, есть люди с инвалидностью, даже тяжелой, которые, хотя и с трудом, но нашли путь позитивной жизни, богатой смыслом, — как есть и многие другие люди с ʺобычными возможностямиʺ», которые тем не менее неудовлетворённы, а иногда и впадают в отчаяние. Уязвимость относится к сущности человека».

Поэтому так важно продвигать культуру жизни, и первым «камнем», на котором можно отстроить мир после пандемии, — это инклюзивность. Пандемия сделала еще более заметными неравенство и неравноправие, характерные для нашей эпохи, от которых страдают самые слабые. «Никто не должен быть исключен. Сила цепи зависит от заботы о самых слабых ее звеньях», — подчеркивает Папа. Обращаясь в особенности к церковным общинам, он отмечает:

«Приходские общины призваны воспитывать в верных стиль принятия людей с инвалидностью. Сделать приход полностью доступным означает не только устранить архитектурные барьеры, но прежде всего это означает дела солидарности и служения со стороны прихожан по отношению к людям с инвалидностью и к их семьям. Наша цель – начать говорить не о них, а только о нас».

Еще один камень, на котором следует отстраивать наш дом, — это активное участие инвалидов в церковной жизни. Они также имеют право на Таинства, как и все другие члены Церкви. Все богослужения в приходе должны быть для них доступны. Те, кто еще не принял Таинства христианского посвящения, должны быть включены в процесс катехизации. Более того, люди с инвалидностью должны стать активными деятелями пастырской работы, а не только ее адресатами. Само их присутствие на катехизации обогащает всех прихожан, — но люди с инвалидностью и сами могут быть катехитзаторами.

Только так, на камнях инклюзивности и участия всех, можно отстроить лучший и стабильный дом, способный принимать всех людей.



Источник: Vatican News