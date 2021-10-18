Папа обратился с видеопосланием к народным движениям

16 октября Папа Франциск обратился с обширным видеопосланием к участникам второго этапа IV Всемирной встречи народных движений (EMMP), организованной Департаментом служения целостному развитию человека и посвящённой защите прав работников социальных окраин на землю, жильё и труд. В центре внимания форума – старьёвщики, уличные торговцы, швеи, ремесленники, рыбаки, фермеры, строители, шахтёры, рабочие из городов и деревень, которые практикуют культуру встречи. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец называет участников встречи строителями диалога и «социальными поэтами», способными создавать надежду в мире неравенства, расточительства и безразличия. За шесть лет с момента первой встречи, отмечает Папа, многие перемены стали точкой невозврата, а пандемия, изменив всеобщий образ жизни, лишь усугубила продовольственный кризис во многих странах и бедственное положение людей, страдающих от социальной несправедливости. В особенности это относится к мигрантам, людям без документов и постоянных доходов, на которых общество не обращает внимания. Папа отмечает пагубное влияние «тихой пандемии», изолировавшей детей и молодёжь, которым никакая технология не может заменить живого контакта со сверстниками.

Епископ Рима выражает признательность участникам встречи за их неравнодушие к этим проблемам и за борьбу о хлебе насущном для всех: «Вы – фундаментальная часть человечества, которое сражается за жизнь перед лицом системы смерти», ведь дорога к небу открывается благодаря заботе о голодных, больных, заключённых, чужеземцах, – когда в этих людях мы узнаём Бога и, следуя евангельским Заповедям блаженства, служим Ему в страдающем человечестве.

Во имя Бога Папа Франциск просит крупные лаборатории снять ограничения с патентов и позволить каждому человеку получить доступ к вакцине от коронавируса, а крупные добывающие компании – прекратить уничтожать и загрязнять природу.

Во имя Бога Папа Франциск просит крупные продовольственные компании прекратить навязывать монополистические структуры производства и распределения, которые завышают цены и в конечном итоге лишают хлеба голодных.

Во имя Бога Святейший Отец просит производителей и торговцев оружием «полностью прекратить свою деятельность, которая разжигает насилие и войны, часто в контексте геополитических игр, которые уносят миллионы жизней».

Технологические гиганты должны прекратить использовать человеческие слабости для наживы, разжигать ненависть, заманивать несовершеннолетних в Интернете, распространять фейковые новости, теории заговора и политические манипуляции.

Папа призывает телекоммуникационные компании полностью открыть доступ к образовательному контенту для малоимущих детей в условиях карантина, а средства массовой информации – положить конец логике «постправды», дезинформации, диффамации, клеветы и болезненного влечения к скандалам.

Могущественные державы должны прекратить агрессию, блокаду и односторонние санкции против любой страны в любой части земли, перестать продвигать неоколониализм: «Мы уже видели, чем заканчиваются односторонние интервенции, вторжения и оккупации, даже если они совершаются из самых благородных побуждений». По словам Святейшего Отца, правительства и политики всех партий обязаны быть подлинными представителями своих народов и трудиться на общее благо, а религиозные лидеры – никогда не использовать имя Бога для разжигания войн или государственных переворотов.

Никому, подчёркивает Епископ Рима, нельзя поддаваться популистским дискурсам нетерпимости, ненависти к бедным и ксенофобии, которые приводят людей к безразличию и индивидуализму.

Святейший Отец призывает участников встречи вместе мечтать о будущем и продвигать креативные альтернативы в созвучии с мечтами Бога о гармонии в нашем мире. Мечты выходят за узкие рамки, навязанные «эгоизмом сильных и конформизмом слабых», и человечество призвано выйти из нынешнего кризиса лучшим, чем было до него. Народные движения, отмечает Папа, – это «коллективные самаритяне», противостоящие «депрессивному гедонизму», особенно поражающему молодёжь. В своих действиях они призваны руководствоваться принципами социальной доктрины Церкви, а именно солидарностью и субсидиарностью между движениями и между странами, которые способствуют развитию экономики и предпочтительному выбору в пользу бедных.

Задачей Всемирной встречи народных движений должен быть поиск эффективных ответов, которые позволят добиться реальной защиты прав работников социальных окраин, и со своей стороны Папа Франциск советует обратить внимание форума на необходимость поддержания минимального дохода и сокращения рабочего дня.

Святейший Отец выражает уверенность, что «мир можно увидеть более ясно с периферии»: именно те, кто страдают от несправедливости, неравенства, злоупотребления властью, лишений, ксенофобии, «лучше понимают, что испытывают другие, и способны помочь им открыть конкретные пути надежды».

В конце видеопослания Епископ Рима возносит молитву, дабы Господь излил Свои благословения на наши мечты: «Давайте не терять надежды. Будем помнить обещание Иисуса ученикам: ‘Я с вами во все дни’ (см. Мф 28,20)».