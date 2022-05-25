Папа о бойне в Техасе: нет бесконтрольной торговле оружием

«Пришло время остановить бесконтрольную торговлю оружием. Давайте все возьмем на себя обязательства, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», – заявил Папа Франциск в конце общей аудиенции 25 мая по поводу стрельбы в школе Ювалда (США), унёсшей жизни 18 детей и трёх взрослых. Передает русская служба Vatican News.

«Мое сердце разбито из-за массового убийства в начальной школе в Техасе. Я молюсь о погибших детях и взрослых, об их семьях», – сказал Епископ Рима, обращаясь к паломникам на ватиканской площади Святого Петра.

24 мая 18-летний житель Ювалда открыл огонь в классе, а перед нападением ранил свою бабушку, которая пыталась его остановить. Преступник был застрелен полицией. Техасская трагедия стала второй в истории Америки по числу погибших в результате массовых расстрелов в школах.

Реакция американских епископов была незамедлительной; в частности, архиепископ Чикаго кардинал Блейз Джозеф Супич решительно осудил законы о свободной продаже оружия. «Мы должны плакать и скорбеть, – заявил иерарх, – но затем должны быть готовы к действию перед лицом того, что кажется непреодолимым отчаянием». Прошло десять лет с момента массового убийства в Сэнди-Хук, тоже в начальной школе, где 20 из 26 жертв были дети. Вспоминая эту и многие другие трагедии, произошедшие в США в последние годы, кардинал задаётся вопросом: «На что мы надеемся для наших детей? Чтобы они узнали, как вести себя в случае нападения стрелка? Чтобы чувствовали себя в опасности, просто посещая школу, что, по мнению общества, полезно для них? Есть ли у них будущее?». Архиепископ Чикаго сослался на исследование института Северо-Западной медицины (Northwestern Medicine) от 2021 года, согласно которому федеральный запрет на штурмовое оружие предотвратил 10 массовых расстрелов за 10 лет своего действия. «Исследователи также определили, – отметил прелат, – что если бы запрет оставался в силе в течение нескольких лет после окончания срока его действия, то он мог бы предотвратить еще 30 массовых расстрелов, в результате которых погибли 339 человек и ещё 1139 получили ранения».

Кардинал Супич, которого поддержали все епископы США, заявил, что в стране «больше огнестрельного оружия, чем жителей» и «массовые расстрелы стали повседневной реальностью в сегодняшней Америке». «Право на ношение оружия никогда не будет важнее человеческой жизни. У наших детей тоже есть права, и избранные нами чиновники несут моральный долг по их защите», – заявил архиепископ Чикаго.