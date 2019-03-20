Папа не принял отставку кардинала Барбарена

Однако архиепископ Лиона временно устранился от управления епархией по собственному решению.

Алессандро Джизотти, временно исполняющий обязанности директора Зала печати Ватикана, выступил со следующим заявлением:

«Подтверждаю, что Святейший Отец не принял отставку архиепископа Лионского кардинала Филиппа Барбарена. Вместе с тем, осознавая трудности, которые в настоящий момент переживает архиепархия, Святейший Отец предоставил кардиналу Барбарену свободу в решении, которое будет наилучшим для епархии, и кардинал Барбарен решил временно отстраниться, обратившись к генеральному викарию отцу Иву Бомгартену с просьбой взять на себя управление епархией. Святейший Престол вновь настоятельно заявляет о своей близости к жертвам злоупотреблений, к верным Лионской архиепархии и всей Церкви во Франции, которые переживают особенно тяжелое время».

Напомним, что кардинал Барбарен обвиняется десятью жертвами священника Прейна, капеллана скаутов, совершившего насилие над 70 скаутами в 70-е и 80-е годы, в том, что он не заявил вовремя о произошедшем и допустил, что священник не был отстранен от общения с детьми. Обвинения были высказаны в 2014 году, когда одна из жертв Прейна обнаружила, что он всё еще преподает катехизис детям, — хотя в 1991 году архиепископ Лионский кардинал Декуртре уже наложил санкции на священника.

18 марта с.г. Святейший Отец дал кардиналу Барбарену личную аудиенцию.

Источник: Vatican News