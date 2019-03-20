Папа не принял отставку кардинала Барбарена

Папа не принял отставку кардинала Барбарена

Март 20, 2019

Однако архиепископ Лиона временно устранился от управления епархией по собственному решению.

Алессандро Джизотти, временно исполняющий обязанности директора Зала печати Ватикана, выступил со следующим заявлением:

«Подтверждаю, что Святейший Отец не принял отставку архиепископа Лионского кардинала Филиппа Барбарена. Вместе с тем, осознавая трудности, которые в настоящий момент переживает архиепархия, Святейший Отец предоставил кардиналу Барбарену свободу в решении, которое будет наилучшим для епархии, и решил временно отстраниться, обратившись к генеральному викарию отцу Иву Бомгартену с просьбой взять на себя управление епархией. Святейший Престол вновь настоятельно заявляет о своей близости к жертвам злоупотреблений, к верным Лионской архиепархии и всей Церкви во Франции, которые переживают особенно тяжелое время».

Напомним, что кардинал Барбарен обвиняется десятью жертвами священника Прейна, капеллана скаутов, совершившего насилие над 70 скаутами в 70-е и 80-е годы, в том, что он не заявил вовремя о произошедшем и допустил, что священник не был отстранен от общения с детьми. Обвинения были высказаны в 2014 году, когда одна из жертв Прейна обнаружила, что он всё еще преподает катехизис детям, — хотя в 1991 году архиепископ Лионский кардинал Декуртре уже наложил санкции на священника.

18 марта с.г. Святейший Отец дал кардиналу Барбарену личную аудиенцию.

Источник: Vatican News

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