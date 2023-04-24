Папа: над Европой веют ледяные ветра войны

После чтения молитвы «Царица Небесная» Папа Франциск напомнил о своем предстоящем апостольском визите в Венгрию, который продлится с 28 по 30 апреля. Передает русская служба Vatican News.

«В следующую пятницу я отправлюсь на три дня в Будапешт, в Венгрию, чтобы дополнить поездку, начатую в 2021 году, когда я участвовал в Международном евхаристическом конгрессе, – сказал в обращении к паломникам Святейший Отец. – Это станет возможностью заново обнять Церковь и народ, которые мне так дороги. Я отправлюсь в центр Европы, над которой продолжают веять ледяные ветра войны, а перемещение множества людей выводит на повестку дня неотложные гуманитарные вопросы. Но сейчас я хочу с нежностью обратиться к вам, мои венгерские братья и сестры, поскольку с нетерпением жду встречи с вами, – а также с вашими властями, епископами, пресвитерами, богопосвященными людьми, молодежью, студентами и неимущими, – в качестве паломника, друга и брата для всех. Я знаю, что вы готовите мой приезд с великим усердием, и за это благодарен от всего сердца; прошу всех сопровождать меня молитвами в этом путешествии. Давайте не будем забывать наших украинских братьев и сестер, которые все еще страдают из-за войны».