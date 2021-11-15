Папа на воскресном Angelus призвал строить жизнь на прочном основании Слова Божия

Тот, кто творит добро, строит рай на земле, отметил Папа перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 14 ноября 2021 года.

Давая толкование на евангельский отрывок литургии дня, Папа обратил внимание верующих на фразу Иисуса, с которой начинается чтение: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего; и звёзды спадут с неба» (Мк 13, 24-25). Эти слова повергают в шок: как же так, даже Господь начинает устраивать катастрофы? Нет, конечно, пояснил Святейший Отец, это не входит в Его намерения. Иисус желает, чтобы мы поняли: все в этом мире рано или поздно проходит. Даже солнце, луна и звезды, составляющие «твердь» — слово, обозначающее «твердость», «стабильность», — обречены на уход.

Далее Иисус говорит о том, что пребудет вечно: «Небо и земля пройдут; но слова Мои не пройдут» (ст. 31). Господь проводит различие между преходящими вещами и конечными вещами, которые вечны.

«Это послание для нас, чтобы направить нас в нашем важном выборе в жизни, чтобы указать нам, во что стоит инвестировать нашу жизнь. В то, что преходяще, или в слова Господа, которые пребывают вовек? Очевидно, в них. Но это нелегко. На самом деле нас привлекают вещи, которые подвластны чувствам и дают немедленное удовлетворение, в то время как слова Господа, хотя и прекрасны, выходят за рамки сиюминутного и требуют терпения. Мы испытываем искушение цепляться за то, что видим и осязаем, за то, что кажется более безопасным. Это искушение свойственно человеку. Но это обман, ибо «небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». Поэтому призываю вас: не стройте свою жизнь на песке. Строя дом, мы копаем глубоко и закладываем прочный фундамент. Только глупец скажет, что это деньги, потраченные впустую на то, чего нельзя увидеть. Верный Иисусу ученик основывает свою жизнь на скале: она есть Его слово, которое не пройдет (ср. Мф 7, 24-27), — это твердь слова Иисуса: именно такого основания для нашей жизни пожелал Иисус, и оно не прейдет».

Далее Папа призвал задуматься о том, что является сутью Слова Божия, той самой сутью, которая придает прочность жизни и никогда не кончается. Святой апостол Павел подсказывает, что это любовь.

«Те, кто делают добро, инвестируют в вечность. Когда мы видим щедрого и отзывчивого человека, кроткого, терпеливого, который не завидует, не болтает, не хвастается, не превозносится гордыней, не проявляет неуважения (ср. 1 Кор 13, 4-7), то это человек, который строит рай на земле. Может быть, он будет незаметным, он не сделает карьеру, не попадет в заголовки газет, но то, что он делает, не будет потеряно, поскольку добро никогда не теряется, оно остается навсегда».

Задумаемся о наших стремлениях в жизни, продолжил Папа: во что мы вкладываем свою жизнь? В деньги, успех, имидж и процветание? Ничего из этого мы не унесем с собой. Не привязаны ли мы к мирским вещам, как будто мы здесь, чтобы жить вечно? Когда мы молоды и здоровы, у нас все хорошо, но когда приходит час прощания, мы должны оставить все. Слово Божье предупреждает нас сегодня: театр мира сего прейдет и останется только любовь. Поэтому строить свою жизнь на Слове Божьем — это не уход от истории, а погружение во временные реалии, чтобы сделать их прочными, преобразить любовью, запечатлев на них знак вечности, знак Бога, пояснил Святейший Отец и дал совет о том, что делать, когда перед нами стоит важный выбор:

«Прежде чем принять решение, давайте представим себя стоящими перед Иисусом в конце нашей жизни, стоящими перед Тем, Кто есть любовь. Представляя себя там, в Его присутствии, на пороге вечности, давайте примем решение на сегодня. Вот как мы должны решать: всегда смотреть в вечность, смотреть на Иисуса. Это может быть нелегко, это может прийти не сразу, но это будет самое хорошее, самое надежное решение (ср. Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения, 187)».



Источник: Vatican News