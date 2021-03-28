Папа на Святой Мессе Вербного воскресенья: «Бог с нами в каждой ране»

Литургия Вербного воскресенья «пробуждает в нас изумление: мы переходим от радости, приветствуя Иисуса, входящего в Иерусалим, к боли, когда видим, что Он осуждён на смерть и распят», – подчеркнул Папа Франциск на Святой Мессе 28 марта в базилике Ватикана. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Народ ожидал победы над римлянами с помощью оружия, но Христос приходит, чтобы отпраздновать Божью победу с помощью Креста. Что же произошло с людьми, которые ещё недавно кричали Христу «Осанна», а теперь кричат «распни Его»? – задался вопросом Папа. Они следовали образу Мессии, а не Самому Мессии. Они – как и теперь – по-мирскому удивлялись Христу, но не были готовы изумляться.

В Господе и Его Пасхе, отметил Святейший Отец, поражает то, что Он достигает славы путём уничижения; Он побеждает, принимая терновый венец, боль и смерть. Господь это сделал ради нас, прикасаясь к глубинам человеческой реальности: отверженный всеми, Он восходит на Крест, чтобы сойти в наши страдания. Его любовь приближается к нашим постыдным слабостям. Благодаря Голгофе теперь мы не одиноки, подчеркнул Папа:

«Бог с нами в каждой ране, в каждом страхе: ни зло, ни грех не имеют последнего слова. Бог побеждает, но пальма победы соединяется с древом Креста».

Святейший Отец призвал верующих молиться о благодати изумления, ибо она необходима для ежедневного радостного свидетельства о встрече с Иисусом. Когда вера лишена изумления, она не чувствует больше чуда благодати, вкуса Хлеба жизни и Слова, красоты братьев и сестёр и дара творения.

В Страстную седмицу будем смотреть на Крест, призвал Папа, дабы Господь глубоко затронул наши сердца Своей любовью, воспламенил заново нашу веру и открыл сердце дарам Святого Духа. В распятом Господе мы видим униженного и отверженного Бога и, поражаясь, осознаём: принимая отверженных и униженных, мы отвечаем любовью Иисусу: «Он здесь, в последних, в отверженных».

Прекрасной иконой изумления, отметил Папа, является сегодняшняя евангельская сцена, в которой поражённый сотник восклицает: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк 15,39). Римский офицер видел, что, умирая, Иисус не переставал любить: «Бог явил Себя и царствует только беззащитной и обезоруживающей силой любви».

Сегодня Бог по-прежнему поражает наш разум и сердце, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск:

«Пусть это изумление пронизывает нас; посмотрим на Распятие и скажем: ‘Ты воистину Сын Божий. Ты мой Бог’».

Читайте полный текст проповеди Святейшего Отца на Мессе Вербного воскресенья