Папа на Св. Мессе воскресенья Божьего Милосердия: Иисус хочет, чтобы мы были зодчими примирения

Утром 24 апреля президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу воскресенья Божьего Милосердия, на которой присутствовал Папа Франциск. В праздничном богослужении приняли участие 8.500 паломников, сослужили многие священники и миссионеры милосердия из разных стран. Передает русская служба Vatican News.

Воскресное Евангелие описывает первую встречу воскресшего Господа с учениками в Иерусалимской горнице (Ин 20,19-31). В своей проповеди Папа Франциск отметил, что Христос трижды приветствует друзей словами «Мир вам»; в этой фразе заметны «три действия Божьего милосердия в нас»: оно дарит радость, стяжает прощение и утешает в тяготах. Христос приходит к ученикам, закрытых в доме и в себе: на них лежало тяжкое чувство вины за то, что они бросили Учителя в самый ужасный момент Его жизни. Однако, увидев Иисуса воскресшим, ученики вместо стыда почувствовали радость; по словам Папы, такая реакция была следствием великодушного прощения Иисуса. Его приветствие отвлекло их от краха и самоуничижения; глядя в Его милосердные глаза, они почувствовали себя новыми, очищенными людьми. Эта радость глубоко изменяет и нас, подчеркнул Епископ Рима.

Второе приветствие – «Мир вам!» – сопровождается даром Святого Духа и новой миссией: «Кому простите грехи, тому простятся». Господь желает, чтобы Его ученики стали носителями примирения для других, причём исключительно по благодати и на основании пережитого опыта «людей прощённых». Это происходит через особое «русло милосердия», которым является священник в Таинстве Исповеди: исповедник призван прощать всё и всегда во имя Иисуса; аналогично, и вся Церковь была создана Иисусом в качестве «знака и инструмента примирения для человечества».

Комментируя евангельский фрагмент, Папа продолжил: восемь дней спустя Иисус вновь явился ученикам и в третий раз повторил «Мир вам!». На этот раз присутствовал и Фома, которому для веры в воскресение требовались знамения. Христос выходит навстречу трудностям апостола и показывает ему следы Своих страстей, после чего бывший «неверующий» восклицает: «Господь мой и Бог мой!». Святейший Отец подчеркнул, что «в истории Фомы каждый верующий может увидеть и свою личную историю».

Показывая раны от распятия, Иисус напоминает также о ранах многих братьев и сестёр, которые часто страдают гораздо больше нас. Когда мы охватываем их заботой, отметил Епископ Рима, в наших сердцах возрождается надежда, «которая утешает в трудах и усталости».

В конце проповеди Папа Франциск сказал: «Мне нравится думать о присутствии Богоматери среди апостолов», ибо она – Матерь милосердия: «Пусть она поможет нам укрепляться в нашем прекрасном служении».