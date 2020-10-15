Папа на Совете кардиналов: реформа Римской Курии уже идёт

Вечером 13 октября Папа Франциск и члены Совета кардиналов (С6) провели онлайн-конференцию, обсудив некоторые аспекты нового документа о Римской Курии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В летние месяцы, – говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, – Совет кардиналов имел возможность работать через Интернет над текстом новой апостольской конституции, обновлённый проект которой был представлен Святейшему Отцу. Согласно обычной практике, в настоящее время компетентные департаменты приступают к изучению текста». В коммюнике отмечается, что «нынешнее заседание было созвано для подведения итогов проделанной работы и подготовки реализации новой конституции после её обнародования».

Папа Франциск связался с иерархами из Дома Святой Марфы и подчеркнул, что «реформа уже идёт, также с учётом некоторых административных и экономических аспектов». Во встрече приняли участие кардиналы Пьетро Паролин, Оскар А. Родригес Марадиага, Рейнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас, Джузеппе Бертелло; секретарь Совета монсеньор Марчелло Семераро и помощник секретаря монсеньор Марко Меллино.

Следующее заседание Совета кардиналов запланировано на декабрь. «Из-за санитарно-эпидемиологической ситуации оно будет проходить через Интернет, согласно установленному плану», – сообщает Зал печати Ватикана.