Папа на площади Испании в Риме: нет мира без прощения и нет прощения без покаяния (+ ФОТО)

8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск вверил Вечный город и весь мир – особенно тех, кто страдает от войн и несправедливости – материнской опеке Богородицы. Передает русская служба Vatican News.

В 16 часов Святейший Отец прибыл на площадь Испании в центре столицы и в присутствии паломников, церковных и гражданских властей возложил букет белых роз к основанию знаменитого памятника Девы Марии. В молитвенном обращении к Матери Спасителя Епископ Рима ходатайствовал за семьи, трудящихся, больных, стариков, заключённых и бездомных. «Мы нуждаемся в тебе, о Матерь. <…> Ты напоминаешь, что у зла нет ни первого, ни последнего слова; что наш удел – не смерть, а жизнь, не ненависть, а братство, не конфликт, а гармония, не война, а мир».

Папа вознёс молитву, дабы Пресвятая Богородица обратила милосердный взор «на все народы, угнетённые несправедливостью и нищетой, истерзанные войной; на многострадальный народ Украины, на палестинский и израильский народы, снова ввергнутые в спираль насилия».

Святейший Отец вверил Матери Христа матерей, «которые оплакивают своих чад, убитых войной и терроризмом»; матерей, которые пытаются освободить своих детей из сети зависимости, сопутствуют им в тяжелых и долгих болезнях. Папа вознёс молитвы о женщинах, страдающих от насилия, дабы общество встало на путь очищения и противодействия злу, таящемуся в сердцах и умах.

«Укажи нам ещё раз, Божья Матерь, путь обращения, ибо нет мира без прощения и нет прощения без покаяния. Мир изменится, если изменятся сердца; и каждый должен начать с собственного сердца’».