Папа на общей аудиенции: видеть в Иисусе самого близкого и верного Друга (+ ФОТО)

На общей аудиенции 28 сентября Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, посвящённый духовной проницательности, и остановился «на первом из её составных элементов, которым является молитва». Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, молитва позволяет нам обращаться к Богу с простотой и непринуждённостью, как к близкому другу. Секрет жизни святых – в их растущем доверии Богу, которое облегчает распознавание Его воли. Эта дружба побеждает страх или тревожные сомнения в благонамеренности Божьих замыслов.

Распознавание, по словам Папы Франциска, не претендует на абсолютную ясность, ибо речь идёт о жизни, а она не всегда поддаётся логике; у неё много аспектов, которые нельзя заключить в одну категорию. Но даже обладая полной уверенностью, мы не всегда действуем соответствующим образом и лишь подтверждаем слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим 7,19). Мы не машины, и нам недостаточно одних инструкций, подчеркнул Епископ Рима: «И препятствия, и помощь для принятия решений в пользу Господа прежде всего аффективны».

Папа отметил, что первое чудо Иисуса в Евангелии от св. Марка, – это экзорцизм (ср. 1,21-28). В синагоге Капернаума Господь избавляет человека от дьявола, освобождая его от ложного образа Бога, который лукавый предлагал с самого начала: образа Всевышнего, не желающего нашего счастья. Одержимый знает, что Иисус – Бог, но это вовсе не побуждает его верить в Христа; более того, он заявляет: «Ты пришел погубить нас» (ст. 24).

Многие люди, даже христиане, думают подобным образом, отметил Папа: возможно, они и верят, что Иисус – Сын Божий, но сомневаются, что Он желает нашего счастья; некоторые же боятся, что серьёзное отношение к Его предложению означало бы разрушить свою жизнь, погубить самые сильные желания и стремления. Порой закрадываются мысли, что Бог требует слишком многого; иными словами, Он не очень-то нас любит. Однако, некогда впервые встретив Его, мы познали истинную радость; с другой стороны, печаль или страх являются признаками отдаления от Бога: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», – говорит Иисус богатому юноше (Мф 19,17). К несчастью для этого молодого человека, некоторые препятствия не позволили ему осуществить горячее желание – следовать за «учителем благим». Он сделал всё, чтобы встретиться с Иисусом, но в итоге богатство оказалось важнее. Иисус не заставляет его принять решение, но в тексте отмечается, что юноша уходит от Иисуса «с печалью» (ст. 22). «Тот, кто отворачивается от Господа, никогда не доволен, даже если изобилует благами и возможностями», – подчеркнул Святейший Отец.

Распознавать нелегко, потому что внешняя сторона обманчива, но дружба с Богом может «мягко рассеять» любые сомнения и страхи, делая жизнь, по словам блаженного Джона Генри Ньюмена, более восприимчивой к Его «доброму свету», подчеркнул Папа. Святые сияют отражённым светом и показывают в простых будничных делах любвеобильное присутствие Бога, Который делает невозможное возможным. Говорят, что супруги, прожившие в любви долгое время, становятся похожи друг на друга; нечто подобное можно сказать и о сокровенной молитве: постепенно, но эффективно она делает нас всё более способными к интуитивному распознаванию.

В конце обращения к паломникам Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь сподобил нас жить в дружеских отношениях с Ним, «как друг говорит с другом» (см. св. И. Лойола, Духовные упражнения 53); дабы мы видели в Иисусе самого близкого и верного Друга, Который не шантажирует нас и, самое главное, никогда не бросает, даже когда мы отдаляемся от Него. «Он остаётся у дверей нашего сердца».