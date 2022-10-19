Папа на общей аудиенции: перечитаем историю своей жизни, чтобы открыть для себя Христа (+ ФОТО)

На общей аудиенции 19 октября Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о духовной проницательности, посвятив встречу ещё одному важному элементу – нашей личной истории жизни. Передает русская служба Vatican News.

Жизнь каждого человека – это целая «книга», ценная своей уникальностью, к сожалению, отметил Папа, многие не читают ее или делают это слишком поздно, перед смертью. И все же именно в этой книге можно найти то, что бесполезно искать другими способами. Святой Августин, великий искатель истины, точно понял это, перечитав свою жизнь, отмечая в ней тихие и незаметные, но четкие шаги присутствия Господа. В конце этого путешествия он с удивлением заметил: «Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я, безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был» (Исповедь X, 27.38). Из этого возник его призыв взращивать внутреннюю жизнь, чтобы найти то, что ищем: «Сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке» (Об истинной религии, XXXIX, 72).

Мы часто переживаем этот опыт Августина, когда оказываемся в плену мыслей, вселяющих в нас неуверенность и выбивающих у нас почву из-под ног, когда мы говорим себе: «я ничего не стою», «у меня все идет не так», «я никогда не добьюсь ничего хорошего» и так далее. Читать свою историю, пояснил Папа, – это значит признавать присутствие подобных «токсичных» элементов, но затем расширять сюжет нашей истории, учиться замечать другие вещи, делать ее богаче, осознавая всю ее сложность, а также уметь улавливать незаметные способы, которыми Бог действует в нашей жизни.

Мы видели, что распознавание имеет повествовательный характер: «Оно не зацикливается на каком-то конкретном действии, а помещает его в контекст: откуда пришла эта мысль? Куда она меня приведет? Когда я сталкивался с этим раньше? Почему она более настойчива, чем другие?» – пояснил далее Папа.

Это повествование о событиях нашей жизни позволяет также уловить важные нюансы и детали, которые могут оказаться ценными подсказками, доселе скрытыми, продолжил Святейший Отец:

«Какое-то чтение, оказанная кому-то услуга, встреча с кем-то, – все то, что казалось чем-то неважным, со временем вселяет в нас покой, дарит радость жизни и подсказывает дальнейшие добрые начинания. Остановиться и осознать это необходимо для различения: это работа по сбору тех драгоценных, скрытых жемчужин, которые Господь посеял в нашу почву. Добро скрыто, безмолвно, оно требует медленного и непрерывного копания. Потому что Бог действует сдержанно, Он не навязывает Себя; Он подобен воздуху, которым мы дышим, мы его не видим, но он позволяет нам жить, и мы замечаем его только тогда, когда нам его не хватает».

Привычка перечитывать собственную жизнь воспитывает взгляд, обостряет его, позволяет замечать маленькие чудеса, которые добрый Господь совершает для нас каждый день, сказал Папа. Когда мы внимательны, мы замечаем другие возможные направления, которые укрепляют наш внутренний вкус, мир и творчество. Прежде всего, это делает нас свободнее от токсичных стереотипов. Мудро сказано, что человек, не знающий своего прошлого, обречен на его повторение.

«Давайте спросим себя: рассказывали ли мы кому-нибудь о своей жизни?» – предложил Папа, пояснив: это одна из самых прекрасных и сближающих форм общения. Она позволяет открыть доселе неизвестные, маленькие и простые вещи, но, как сказано в Евангелии, именно из малого рождается великое (ср. Лк 16,10).

Читая жития святых, мы учимся распознавать деяния Бога и знакомимся с Его образом действий. Поведение святых бросает нам вызов, показывает новые смыслы и возможности, как это произошло, например, со святым Игнатием Лойолой: «Из опыта он вывел, что одни мысли оставляют его грустным, другие — веселым; и мало-помалу он научился разбираться в разнообразии духов, будоражащих его» (Автобиография, 8).

Завершая катехизическое наставление, Папа подчеркнул:

«Различение — это повествовательное прочтение радостей и печалей, утешений и разочарований, которые мы испытываем в течение жизни. Именно сердце говорит с нами о Боге, и мы должны научиться понимать его язык».