Папа на молитве Angelus: стремление к престижу может стать болезнью души

В размышлении перед молитвой Angelus 17 октября Папа Франциск отметил, что погоня за личным престижем может привести к болезни духа. «Вместо того чтобы возвышать себя над другими людьми, сойдите с пьедестала, чтобы служить им, погрузитесь в их жизнь», – призвал Святейший Отец.

В евангельском отрывке литургии XXIX рядового воскресенья (Мк 10,35-45) два ученика, Иаков и Иоанн, просят Господа однажды сесть с Ним во славе, как своего рода «премьер-министры» или кто-то в этом роде. Комментируя этот отрывок, Папа отметил, что в ответ на их слова и возмущение других учеников Иисус терпеливо дает им великий урок: истинная слава достигается не возвышением себя над другими, а тем же крещением, какое Он примет вскоре после этого в Иерусалиме, а именно крестом. Что это значит? «Слово «крещение» означает «погружение», — пояснил Папа, — Своими Страстями Иисус погрузился в смерть, предложив Свою жизнь для нашего спасения. Таким образом, Его слава, слава Божья, — это любовь, выраженная в служении, а не во власти, стремящейся к господству». Поэтому в заключение Иисус сказал своим, а также всем нам: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мк 10,43): чтобы стать большими, нужно идти по пути служения, служить другим.

Перед нами — две противоположные логики: ученики хотят возвыситься, а Иисус хочет погрузиться, продолжил Папа и предложил разобраться с этими двумя глаголами:

«Первый — «возвыситься, быть на виду». Он выражает тот мирской менталитет, искушению которого мы всегда подвержены: использовать все, включая отношения, чтобы удовлетворить свои амбиции, подняться по лестнице успеха, достичь важного положения. Стремление к поддержанию личного престижа может стать духовной болезнью, которая может скрываться даже под благими намерениями: например, когда, делая и проповедуя добро, мы на самом деле пытаемся лишь самоутвердиться, желая вырваться вперед и подняться вверх… Мы видим это даже в Церкви. Разве мало таких христиан, которые по самой своей сути должны служить другим, но они пытаются подняться вверх, вырваться вперед? Поэтому нам всегда нужно оценивать истинные намерения нашего сердца, спрашивать себя: «Зачем я выполняю эту работу, занимаю эту должность? Для того чтобы служить или для того, чтобы меня признали, похвалили и сделали комплимент?». Этой мирской логике Иисус противопоставляет Свою логику: вместо того, чтобы возвышаться над другими, сойди с пьедестала, чтобы служить им; вместо того, чтобы возвышаться над другими, погрузись в жизнь других людей».

В качестве примера такого служения Папа назвал волонтеров Caritas: одним из аспектов деятельности этой благотворительной организации Церкви является помощь голодающим, которых стало еще больше из-за пандемии.

Второй глагол – погрузиться:

«Иисус просит нас погрузиться с состраданием в жизнь тех, кого мы встречаем. (…) Сострадаем ли мы огромному числу людей, голодающих сегодня по во всем мире? Сидя за столом перед пищей, которая является милостью Божьей, вспоминаем ли мы, что есть много людей, которые работают, но их заработка не хватает на то, чтобы прокормить себя?».

За статистическими данными о бедности стоят живые люди, к которым нужно проявлять сострадание, как Иисус поступает со всеми нами, подчеркнул Папа:

«Давайте посмотрим на распятого Господа, полностью погруженного в нашу израненную историю, и нам откроется Божий путь. Мы видим, что Он не остался на небесах, чтобы смотреть на нас сверху вниз, но спустился, чтобы омыть нам ноги. Бог есть любовь, а любовь смиренна, она не возвышает себя над всеми, но нисходит, как дождь, который падает на землю и приносит жизнь. Но как мы можем двигаться в том же направлении, что и Иисус, переходя от возвышения к погружению, от менталитета престижа, мирского престижа, к менталитету христианского служения? Для этого требуется решимость и усердие, но этого недостаточно, потому что в одиночку это сделать трудно и даже невозможно. Но в нас есть сила, которая помогает нам. Это сила крещения, сила того погружения во Христа, которое мы все получили по благодати и которое направляет нас, побуждает следовать за Христом, не искать своего интереса, а служить другим. Это благодать, это огонь, зажженный в нас Духом, который необходимо поддерживать. Давайте сегодня попросим Святого Духа обновить в нас благодать крещения, погружения в Иисуса, в Его образ жизни, чтобы мы больше походили на слуг, чтобы мы были слугами, как Он был для нас».



Источник: Vatican News