Папа молится об упокоении Диего Марадоны

Спортивный мир оплакивает смерть аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, которого многие считают величайшим игроком всех времён, но также и человеком со множеством слабостей.

Получив известие о кончине своего соотечественника, Папа Франциск «с теплотой вспоминает события последних лет» и молится о Диего Марадоне, как он это делал в последние дни с тех пор, как узнал о его здоровье». Об этом вечером 25 ноября сообщил директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни, передает Vatican News.

Святейший Отец был знаком и неоднократно встречался с Марадоной; один из таких случаев произошёл в Ватикане 1 сентября 2014 года. Тогда, в Зале Павла VI, Папа благодарил знаменитых футболистов, присоединившихся к межрелигиозному матчу «За мир и солидарность», который проходил вечером того же дня на римском Олимпийском стадионе. В тот день чемпион подарил Епископу Рима футболку с надписью «Франциск» и посвящением: «Папе Франциску со всей моей любовью и пожеланием прочного мира для всей земли». Рассказывая об этой встрече журналистам, Диего отмечал, что из них двоих «настоящий чемпион» — Папа. Марадона признавал, что, несмотря на свою отдалённость от Церкви, он чувствовал глубокую близость к Святейшему Отцу из-за его внимания к бедным.

В интервью Ватиканскому радио, комментируя межрелигиозный матч 2014 года, Марадона обратился с посланием мира:

«Полагаю, что у всех нас что-то отзывается в сердце, когда мы видим войну, когда видим смерть. Мы должны многое отложить в сторону и искать мира. Наверное, эта игра немного нарушает идею о том, что мы, игроки, ничего не делаем для мира, – но всё наоборот. Мы хотим, чтобы люди поняли: лучшее для всех – это мир! ‹…› Думаю, что один мяч гораздо сильнее сотни винтовок; для меня это предельно ясно. Спорт заставляет тебя не причинять вреда другим».

Диего Марадона поддерживал международную сеть школ Scholas Occurrentes, которая была создана в Аргентине по желанию Папы Франциска в его бытность архиепископом Буэнос-Айреса. Этот молодёжный Папский фонд охватывает 450 тысяч школ в 190 странах на пяти континентах, продвигая культуру встречи, диалога, социальную ответственность и человеческое достоинство. В апреле 2015 года аргентинский чемпион принял участие в пресс-конференции, которая проходила в главном офисе Ватиканского радио на тему образовательных и солидарных проектов аргентинского фонда.

«Теперь я по-настоящему живу своей мечтой, – отмечал тогда Марадона. – Это то, чем я давно хотел заниматься. Я играл в футбол, а сегодня многим юным футболистам нужна обувь, у них нет полей для игры. Вместе со Scholas Occurrentes мы хотим им помочь. Все игроки, все футболисты заодно с Папой Франциском».

12 октября 2016 года – во время третьего римского «Матча за мир и солидарность» – проходил сбор пожертвований для итальянского города Аматриче, разрушенного катастрофическим землетрясением. Марадона принял участие в спортивной встрече, сообщив, что накануне ему позвонил Святейший Отец:

«Когда я узнал, что мы будем играть также для людей, пострадавших от землетрясения, то подумал, что такую инициативу никак нельзя упускать. Мы сделаем большое дело, когда соберём средства, чтобы накормить детей, чтобы заявить о мире и протянуть руку помощи Папе Франциску».