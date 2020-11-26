Папа молится об упокоении Диего Марадоны

Папа молится об упокоении Диего Марадоны

Ноябрь 26, 2020

Спортивный мир оплакивает смерть аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, которого многие считают величайшим игроком всех времён, но также и человеком со множеством слабостей. 

Получив известие о кончине своего соотечественника, «с теплотой вспоминает события последних лет» и молится о Диего Марадоне, как он это делал в последние дни с тех пор, как узнал о его здоровье». Об этом вечером 25 ноября сообщил директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни, передает Vatican News.

Святейший Отец был знаком и неоднократно встречался с Марадоной; один из таких случаев произошёл в Ватикане 1 сентября 2014 года. Тогда, в Зале Павла VI, Папа благодарил знаменитых футболистов, присоединившихся к межрелигиозному матчу «За мир и солидарность», который проходил вечером того же дня на римском Олимпийском стадионе. В тот день чемпион подарил Епископу Рима футболку с надписью «Франциск» и посвящением: «Папе Франциску со всей моей любовью и пожеланием прочного мира для всей земли». Рассказывая об этой встрече журналистам, Диего отмечал, что из них двоих «настоящий чемпион» — Папа. Марадона признавал, что, несмотря на свою отдалённость от Церкви, он чувствовал глубокую близость к Святейшему Отцу из-за его внимания к бедным.

В интервью Ватиканскому радио, комментируя межрелигиозный матч 2014 года, Марадона обратился с посланием мира:

«Полагаю, что у всех нас что-то отзывается в сердце, когда мы видим войну, когда видим смерть. Мы должны многое отложить в сторону и искать мира. Наверное, эта игра немного нарушает идею о том, что мы, игроки, ничего не делаем для мира, – но всё наоборот. Мы хотим, чтобы люди поняли: лучшее для всех – это мир! ‹…› Думаю, что один мяч гораздо сильнее сотни винтовок; для меня это предельно ясно. заставляет тебя не причинять вреда другим».

поддерживал международную сеть школ Scholas Occurrentes, которая была создана в Аргентине по желанию Папы Франциска в его бытность архиепископом Буэнос-Айреса. Этот молодёжный Папский фонд охватывает 450 тысяч школ в 190 странах на пяти континентах, продвигая культуру встречи, диалога, социальную ответственность и человеческое достоинство. В апреле 2015 года аргентинский чемпион принял участие в пресс-конференции, которая проходила в главном офисе Ватиканского радио на тему образовательных и солидарных проектов аргентинского фонда.

«Теперь я по-настоящему живу своей мечтой, – отмечал тогда Марадона. – Это то, чем я давно хотел заниматься. Я играл в , а сегодня многим юным футболистам нужна обувь, у них нет полей для игры. Вместе со Scholas Occurrentes мы хотим им помочь. Все игроки, все футболисты заодно с Папой Франциском».

12 октября 2016 года – во время третьего римского «Матча за мир и солидарность» – проходил сбор пожертвований для итальянского города Аматриче, разрушенного катастрофическим землетрясением. Марадона принял участие в спортивной встрече, сообщив, что накануне ему позвонил Святейший Отец:

«Когда я узнал, что мы будем играть также для людей, пострадавших от землетрясения, то подумал, что такую инициативу никак нельзя упускать. Мы сделаем большое дело, когда соберём средства, чтобы накормить детей, чтобы заявить о мире и протянуть руку помощи Папе Франциску».

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